Такі дані опублікувала громадянська мережа ОПОРА.

Так, спостерігачі ОПОРИ на основі статистично репрезентативної кількості дільниць оцінили масштаб проведення “опитування Зеленського”. Він проводиться біля приміщень для голосування виборців і не є офіційною частиною місцевих виборів.

За інформацією спостерігачів, опитування проводилося біля приміщень для голосування 55,5% дільничних виборчих комісій.

Водночас волонтери, які проводять опитування, не були помічені біля інших ДВК (похибка дослідження становить 4%).

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, на півдні України охоплення дільниць волонтерами є набагато вищим.

“Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні – 78,65%, найменша на Заході – 37,81%, Центр – 55,79%, Схід – 56,87%”, – написала Айвазовська.

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Запитання звучать так:

• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?