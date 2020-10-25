Такі дані опублікувала громадянська мережа ОПОРА.
Так, спостерігачі ОПОРИ на основі статистично репрезентативної кількості дільниць оцінили масштаб проведення “опитування Зеленського”. Він проводиться біля приміщень для голосування виборців і не є офіційною частиною місцевих виборів.
За інформацією спостерігачів, опитування проводилося біля приміщень для голосування 55,5% дільничних виборчих комісій.
Водночас волонтери, які проводять опитування, не були помічені біля інших ДВК (похибка дослідження становить 4%).
Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, на півдні України охоплення дільниць волонтерами є набагато вищим.
“Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні – 78,65%, найменша на Заході – 37,81%, Центр – 55,79%, Схід – 56,87%”, – написала Айвазовська.
Опитування від Зеленського
Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.
Запитання звучать так:
• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?
- Сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори в обласні, районні ради і об’єднані територіальні громади. Про їхні особливості і як правильно проголосувати, читайте в матеріалі #Букв. Крім того, #Букви стежать за тим, як проходять вибори в Україні.
- На дільницях із самого ранку проголосували президент Володимир Зеленський із дружиною, п’ятий президент Петро Порошенко з дружиною, прем’єр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков. А ось мер Києва Віталій Кличко не зможе проголосувати, адже у нього нещодавно підтвердився COVID-19.