«Опитування Зеленського» проводила компанія кандидата до міськради Броварів від «Демсокири»

Про це повідомляють #Букви.
У понеділок, 26 жовтня, у “Слузі народу” повідомили, хто проводив опитування “5 питань від президента”, яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня. Раніше ця інформація тримала у таємниці.
“Партія “Слуга народу” взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень у передвиборчій агітації, ми свідомо відмовились від організації цього всього. Його організувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається “Зе медіа”. Така у неї назва. У неї є повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження, один з засновників є соціологом професійним”, — оголосив на брифінгу лідер партії Олександр Корнієнко.
Також Корнієнка зауважив, що компанія “ЗЕ МЕДІА” не вперше співпрацює зі “Слугою народу” перед виборами.
На відео з 13 хвилини
Що відомо про “ЗЕ МЕДІА”?
За даними з відкритих реєстрів, відповідна компанія ТОВ “ЗЕ МЕДІА” (THE MEDIA LLC) зареєстрована у Києві. Основний вид діяльності компанії — виробництва кіно, відеофільмів і телевізійних програм.
Також “ЗЕ МЕДІА” працює за такими напрямками:
82.30 Організація конференцій і торгових виставок
59.12 Пост виробничий етап виготовлення кінофільмів, відео та телевізійних програм
59.13 Діяльність з розповсюдження кінофільмів, відео та телевізійних програм
59.14 Діяльність з показу кінофільмів
73.11 Рекламні агентства
73.12 Представництво в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки
74.10 Спеціалізовані роботи по дизайну
Компанія існує з 2007 року. На певний час вона припиняла своє існування. Повернення відбулося у грудні 2018 році. Вже в квітні 2019 змінився й вид діяльності компанії на вказаний вище. Раніше ж вона спеціалізувалася та оптовій торгівлі паливом і мала іншу назву — “Крунекс”.
Наразі керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром “ЗЕ МЕДІА” є одна і та сама людина — такий собі Володимир Сергійович Татаренко.
Він також є засновником двох компаній у Маріуполі — ТОВ “МАРАТ ЛТД” (рекламна діяльність, наразі робота компанії припинена) та ТОВ “МІЛЕНІУМ УКРАЇНА” (неспеціалізована оптова торгівля).
На сайті Центрвиборчому зазначено, що Володимир Татаренко — один з кандидатів у депутати Броварської міської ради, він йшов під №5 у списку партії “Демократична Сокира”.
Про пана Татаренка майже немає інформації у Мережі, тож перевірити твердження пана Корнієнка про те, що “один з засновників [“ЗЕ МЕДІА”] є соціологом професійним” не видається можливим.
Примітно, що за 2019 та 2020 роки компанія двічі брала участь та перемагала у тендерах Державного підприємства “Центр захисту інформаційного простору України” на загальну суму понад 2,5 млн гривень. Замовлення обидва рази стосувалися реклами — її розміщення та поширення.
- Як повідомлялося раніше, численні повідомлення свідчили про те, що в деяких регіонах країни “опитування Зеленського” проводили неповнолітні.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що участь волонтерів у віці від 14 до 18 років у проведенні президентського опитування не порушує закону, якщо на це давали згоду їхні батьки. Цю саму інформацію підтвердив голова Нацполіції Ігор Клименко. Однак він зазначив, що те, що батьки давали на такі дії згоду, будуть перевіряти.
- Також стало відомо про випадки, коли опитування проводили діти, які не досягли і 14-річного віку.
- За оцінкою ОПОРА, орієнтовна сума витрат на проведення “всенародного опитування”, ініційованого президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, 103 млн гривень. Його мали провести коштом партії “Слуга народу”.