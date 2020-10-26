«Опитування Зеленського» проводила компанія кандидата до міськради Броварів від «Демсокири»

"Всенародне опитування", ініційоване президентом Володимиром Зеленським, провела фірма, єдиним власником якої є кандидат до міськради Броварів (Київщина) від партії "Демократична Сокира".

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 26 жовтня, у “Слузі народу” повідомили, хто проводив опитування “5 питань від президента”, яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня. Раніше ця інформація тримала у таємниці.

“Партія “Слуга народу” взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень у передвиборчій агітації, ми свідомо відмовились від організації цього всього. Його організувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається “Зе медіа”. Така у неї назва. У неї є повна акредитація і спроможності проводити соціологічні дослідження, один з засновників є соціологом професійним”, — оголосив на брифінгу лідер партії Олександр Корнієнко.

Також Корнієнка зауважив, що компанія “ЗЕ МЕДІА” не вперше співпрацює зі “Слугою народу” перед виборами.

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Що відомо про “ЗЕ МЕДІА”?

За даними з відкритих реєстрів, відповідна компанія ТОВ “ЗЕ МЕДІА” (THE MEDIA LLC) зареєстрована у Києві. Основний вид діяльності компанії — виробництва кіно, відеофільмів і телевізійних програм.

Також “ЗЕ МЕДІА” працює за такими напрямками:

82.30 Організація конференцій і торгових виставок

59.12 Пост виробничий етап виготовлення кінофільмів, відео та телевізійних програм

59.13 Діяльність з розповсюдження кінофільмів, відео та телевізійних програм

59.14 Діяльність з показу кінофільмів

73.11 Рекламні агентства

73.12 Представництво в засобах масової інформації

73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки

74.10 Спеціалізовані роботи по дизайну

Компанія існує з 2007 року. На певний час вона припиняла своє існування. Повернення відбулося у грудні 2018 році. Вже в квітні 2019 змінився й вид діяльності компанії на вказаний вище. Раніше ж вона спеціалізувалася та оптовій торгівлі паливом і мала іншу назву — “Крунекс”.

Наразі керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром “ЗЕ МЕДІА” є одна і та сама людина — такий собі Володимир Сергійович Татаренко.

Він також є засновником двох компаній у Маріуполі — ТОВ “МАРАТ ЛТД” (рекламна діяльність, наразі робота компанії припинена) та ТОВ “МІЛЕНІУМ УКРАЇНА” (неспеціалізована оптова торгівля).

На сайті Центрвиборчому зазначено, що Володимир Татаренко — один з кандидатів у депутати Броварської міської ради, він йшов під №5 у списку партії “Демократична Сокира”.

Про пана Татаренка майже немає інформації у Мережі, тож перевірити твердження пана Корнієнка про те, що “один з засновників [“ЗЕ МЕДІА”] є соціологом професійним” не видається можливим.

Примітно, що за 2019 та 2020 роки компанія двічі брала участь та перемагала у тендерах Державного підприємства “Центр захисту інформаційного простору України” на загальну суму понад 2,5 млн гривень. Замовлення обидва рази стосувалися реклами — її розміщення та поширення.