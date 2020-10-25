Всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, в деяких регіонах країни проводять неповнолітні. Народна депутатка від ”Європейської Солідарності” Ірина Геращенко закликала омбудсмена Людмилу Денісову, дитячого омбудсмена Миколу Кулебу і першу леді Олену Зеленську відреагувати на цю ситуацію.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, проведення неповнолітніми ”опитування Зеленського” зафіксували в Одеській, Чернігівській та Рівненській областях.

”Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денісової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби негайно надати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1000 гривень не від хорошого життя, не від ”закінчення епохи бідності”. Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам”, – зазначила Геращенко.

Вона також звернулася до Олени Зеленської з закликом припинити участь дітей і підлітків в опитування президента.

”На жаль, ваш чоловік, який сьогодні має бути гарантом Конституції і захищати кожну українську дитину, насправді, організував ось цю авантюру, коли підлітки, школярі залучені до псевдоопитування, що є грубим порушенням і закону, і просто норм моралі. Ви неодноразово декларували, що в сфері ваших турбот – українські діти, і я вірю, що ви щиро вболіваєте за них. ”Європейська Солідарність” звертається до вас із закликом – силою вашого авторитету припинити цю ганьбу, звернутися до вашого чоловіка і підконтрольних йому ”слуг” з проханням негайно відпустити всіх дітей і підлітків , залучених до цієї афери, додому, до батьків”, – наголосила депутатка.

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Запитання звучать так:

• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.