Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, про що не питатимуть українців під час всенародного опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він проінформував у коментарі телеканалу “Україна 24”.

Арахамія наголосив, що не хоче “красти хліб президента” і вважає, що Зеленський має бути “сам ньюзмейкером у цьому питанні”.

Водночас голова президентської фракції запевнив, що у питаннях, які ставитимуть українцям, “немає ніякої зради”.

“Немає нічого про Донбас, про окремий статус, про мову, ніяких питань, які зараз політичні опоненти намагаються розігнати, не буде. Це нормальні питання, через які сперечаються у суспільстві”, — сказав він.

За словами Арахамії, таких опитувань скоро побільшає, а опитування на виборах — своєрідна репетиція.

“А там (під час проведення виборів — ред.) для того вже інфраструктура, люди будуть приходити на вибори, і тому ми фактично репетируємо оці різноманітні техніки проявів народовладдя. […] Ми зараз працюємо, щоб використовувати електронні опитування. […] Юридичної сили в цьому ніякої немає, але якщо вибірка велика, то точність тих відповідей, вона зростає. І я думаю, що таких технік ми будемо бачити багато у майбутньому”, — додав голова фракції.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань. Сьогодні глава держави озвучив перше запитання – воно стосується “введення довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

В Центральній виборчій комісії України повідомили, що не беруть участі в організації анонсованого президентом Володимиром Зеленським “всенародного опитування” 25 жовтня.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Український соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто пояснив, чому анонсоване на 25 жовтня президентом Володимиром Зеленським опитування може бути маніпулятивним.