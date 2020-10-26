Про це повідомляють #Букви з посиланням на брифінг Олександра Корнієнка, голови партії “Слуги народу”.
Наразі підраховано 80% бюлетенів.
“Результати опитування, які у нас зараз є, вони не на 100 відсотків. Це 80 відсотків бюлетенів щодо опитування пораховано”, – сказав Корнієнко.
Що стосується суті самих питань, то українці відповіли на них наступним чином:
Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
Так – 80,98; Ні- 13,87;
Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
Так – 46,77; Ні – 46,48;
Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
Так – 89,60; Ні – 7,12;
Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях для зменшення болю важких хворих?
Так – 64,88; Ні – 29,53;
Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?
Так – 74,21; Ні – 17,21.
- Координатор спостереження за виборами у Хмельницькій області від ГМ “ОПОРА” та блогер Андрій Попик зміг сім разів проголосувати на “всенародному опитуванні” від президента Володимира Зеленського.