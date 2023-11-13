Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини.

У двомісячної дівчинки — мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості.