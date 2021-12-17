З січня до вартості реклами у соціальній мережі Facebook додаватиметься ПДВ – її ціна для користувачів зросте.

Відповідну інформацію розмістила пресслужба компанії Meta.

Із січня 2022 року реклама у Facebook в Україні оподатковується на додану вартість (ПДВ) за чинною місцевою податковою ставкою – в Україні це є 20% від вартості.

Це нововведення стосується рекламодавців, які для параметра “Адреса покупця” в особистій адресі чи адресі компанії встановили “Україна” та які не підтвердили, що вони є юридичною особою або приватними підприємцями й не додали свій номер платника податку на додану вартість (номер платника ПДВ) до їхнього рекламного облікового запису Facebook.

ПДВ нараховуватиметься щоразу, коли з користувача стягуватиметься оплата за рекламу, якщо він не є юридичною особою або приватним підприємцем, а також – якщо не надав номер платника ПДВ.

Оскільки ПДВ додається до платежів, швидше досягнути порога для розрахунків не вдасться – з користувача може стягуватися сума, яка перевищує поріг для розрахунків.

Отже, тепер реклама у Facebook стане дорожче на 1/5 – і ця частина поповнить держбюджет України.

Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року нардеп від партії “Слуга народу” Данило Гетманцев подав у Раду законопроєкт про обкладання податком на додану вартість онлайн-сервісів та соцмереж. Автор законопроєкту посилався на позитивний досвід введення податку на онлайн-сервіси в інших країнах, зокрема, в Росії та Білорусі, та наводить інформацію про суми надходжень до бюджету РФ з моменту введення податку.

Передбачалося, що міжнародним корпораціям слід буде зареєструватися нерезидентом-платником за допомогою спеціально розробленого вебсайту. Через нього ж можна подавати спрощену податкову декларацію та отримувати повідомлення про суми податку. Також через нього платників зможуть повідомляти про штрафи, а самі платники зможуть отримувати там інформацію, що їх цікавить, і оскаржувати рішення податківців.

За несплату податку постачальників електронних послуг пропонувалося штрафувати. Сума штрафу — 8500 гривень.