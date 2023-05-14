Лідер опозиції Туреччини Кемаль Кілічдароглу заявив, що він лідирує на президентських виборах 14 травня, попри те, що державні ЗМІ висувають президента Таїпа Ердогана вперед згідно з попередніми результатами.

Про це інформує Reuters.

Заявивши про маніпуляції під час оприлюднення ранніх результатів виборів, опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу наголосив, що “ніхто не повинен зважати на ранні результати”, опубліковані державним агентством Anadolu.

Ранні результати Anadolu, оприлюднені турецькими ЗМІ, показали, що президент Таїп Ердоган випереджає опонента з 52,55% голосів проти з 41,55% Киличдароглу. Водночас розрив скорочувався під час продовження підрахунку.

“Ми ведемо”, – написав Киличдароглу у Twitter.

Телекомпанія TRT Haber оприлюднила результати з Anadalou на основі підрахунку 41,83% виборчих скриньок.

Очікувалося, що початкові результати будуть сприятливими для Ердогана, оскільки більшість з перших підрахунків, як правило, походять із його консервативної сільської місцевості.

Зауважимо, 14 травня у Туреччині відбулося голосування на одних із найбільш значущих виборах у 100-річній історії країни. результати голосування вирішать не тільки, хто керуватиме 85-мільйонною країною-членом НАТО, але й те, як нею керують, куди рухатиметься її економіка в умовах глибокої кризи вартості життя та скерування її зовнішньої політики.

Попередні опитування дали головному супернику Ердогана Кемалю Кілічдароглу, котрий очолює альянс із шести партій, невелику перевагу, водночас два опитування в п’ятницю показали, що він перевищив поріг у 50%, необхідний для перемоги. Якщо жоден із них не набере більш як 50% голосів, другий тур проведуть 28 травня.

Поразка Ердогана, одного з найважливіших союзників президента Володимира Путіна, ймовірно, знервує Кремль, але втішить адміністрацію Байдена, а також багатьох лідерів Європи та Близького Сходу, які мали непрості відносини з президентом Туреччини, зазначають в агентстві.

Лідер Туреччини, який найдовше керував країною, перетворив члена НАТО і другу за величиною країну в Європі на глобального гравця, модернізував її за допомогою мегапроєктів, таких як нові мости, лікарні та аеропорти, і побудував новітню військову промисловість.

Проте, його нестабільна економічна політика низьких процентних ставок, що спричинила спіралеподібну кризу вартості життя та інфляцію, залишила його жертвою гніву виборців. Повільна реакція уряду на руйнівний землетрус на південному сході Туреччини, внаслідок якого загинули 50 000 осіб, ще більше обурила виборців.

Кілічдароглу пообіцяв налаштувати країну на новий курс шляхом відродження демократії після років державних репресій, повернення до ортодоксальної економічної політики, розширення можливостей установ, які втратили автономію під жорсткою хваткою Ердогана, і відновлення слабких зв’язків із Заходом.

Тисячі політичних в’язнів і активістів, зокрема високопоставлені особи, такі як курдський лідер Селахаттін Демірташ і філантроп Осман Кавала, можуть бути звільнені, якщо опозиція переможе.

Виборці в різних частинах країни висловлювали думки за і проти Ердогана, котрий сподівається продовжити своє перебування на посаді правителя з найдовшим терміном перебування з моменту створення сучасної Туреччини 100 років тому.

Ердоган, потужний оратор і майстерний учасник кампанії, зробив усі кроки на шляху кампанії. Він викликає шалену лояльність з боку турків, які колись почувалися безправними у світській Туреччині, а його політична кар’єра пережила спробу державного перевороту в 2016 році та численні корупційні скандали.

Кілічдароглу заявляє, що він прагнутиме повернути Туреччину до парламентської системи управління від виконавчо-президентської системи Ердогана, прийнятої на референдумі в 2017 році. Він також пообіцяв відновити незалежність судової системи, яку, за словами критиків, Ердоган використовував для придушення інакомислення.