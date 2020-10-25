ОПОРА: Явка виборців на 16:00 становить 27 %

За даними громадської мережі ОПОРА, станом на 16:00 явка на місцевих виборах в Україні становить 27 %.

Про це повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

“Явка на 16:00 по всій країні за даними ГМ “ОПОРА” становить 27 %. Похибка 0,84 %”, – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що у 2015 році станом на 16:00 явка на місцевих виборах по всій Україні становила 36,2 %. Виборці в західних і центральних регіонах голосували активніше, ніж на Півдні і в Центрі України.