Covid-19 Україна

оновлено 25.10.2020 о 18:02

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343498(+6088)

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195599(+6088)

Вилікувались:

141508(+1753)

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6391(+102)

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ОПОРА: Явка виборців на 16:00 становить 27 %

За даними громадської мережі ОПОРА, станом на 16:00 явка на місцевих виборах в Україні становить 27 %.

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:57

Про це повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

“Явка на 16:00 по всій країні за даними ГМ “ОПОРА” становить 27 %. Похибка 0,84 %”, – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що у 2015 році станом на 16:00 явка на місцевих виборах по всій Україні становила 36,2 %. Виборці в західних і центральних регіонах голосували активніше, ніж на Півдні і в Центрі України.

 

Теги: местные выборы, голосування, явка, ОПОРА

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