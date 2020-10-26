Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Як повідомлялося раніше, “всеукраїнське опитування”, яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня, мало бути проведеним по всій країні і його вартість було оцінено у 103 млн гривень. Його мали провести коштом партії “Слуга народу”.

Однак опитування було охоплено, за оцінкою ОПОРА, близько 55% дільниць. За оновленим прогнозом громадянської мережі, його вартість має бути втричі меншою.

“Нам стало відомо з декількох джерел з компаній, які проводили рекрутинг волонтерів, про вартість одиниці послуг в полі. Ми розрахували на майже 30 тисяч дільниць, 29 тисяч, по дві особи зі сплатою податків. Тоді бюджет 103 мільйони. Якщо мова йде про ту кількість волонтерів, яка реально стояла біля дільниць… Ймовірно, що було очікування дещо більшої чисельності, бо ми бачимо диспропорцію за макрорегіонами. На Західній Україні 38% дільниць за нашими оцінками покрито було, на півдні 78. І покрито в цілому по країни близько 55% дільниць з похибкою 4%. Отже, бюджет фінальний мав би бути близько 30 млн гривень“, — сказала голова правління громадянської мережі Ольга Айвазовська.

Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що нова оцінка є більш об’єктивною.

“Ми очікуємо від підрядника фінальні заявки по бюджету, але ця цифра набагато ближче до реальності, ніж 100 млн”, — сказав він.