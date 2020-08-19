Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за "хороші відносини" як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.

Такі заяви пролунали під час пресконференції членів координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі, створення якої ініціювала опозиційний кандидат у президенти Світлана Тихановська.

Так, член ради Марія Колесникова запевнила, що про припинення відносин Білорусі з РФ не йдеться.

“Зараз йдуть маніпуляції від президента нашої країни (Олександра Лукашенка, – ред.) про те, що ми нібито намагаємося якимось чином зіпсувати відносини з Росією. Хочу всіх запевнити – наша офіційна позиція: ми будемо підтримувати дружні взаємовигідні відносини, прагматичні, кристальні, прозорі – для всіх. Нам вигідно спілкуватися з усіма нашими країнами-партнерами: як з Російською Федерацією, так і з Україною, так і з країнами Євросоюзу”, – зазначила вона.

У свою чергу член ради, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко повідомив, що опозиція не зацікавлена в погіршенні відносин з РФ.

“Ми постійно намагаємося виправдатися перед Росією, що ми не хочемо зіпсувати відносини. Але я не знаю, чому створюється таке враження… Я сказав би так: останній політик у Білорусі буде той, хто запропонує побудувати стіну між Білоруссю і Росією. Чому? А тому що наш експорт – 50% – це Російська Федерація. Ключові ресурси ми отримуємо з РФ. Це абсолютно прагматично, і це обумовлено банальною, базовою, найглибшою прагматикою – мати хороші відносини з Росією” , – наголосив він.

Латушко додав, що Білорусі також потрібні хороші відносини з Євросоюзом.

“Чому ми повинні мати погані відносини з Євросоюзом? Ми зацікавлені мати чудові відносини з ЄС. Тому що там другий ринок збуту для наших товарів. За різними оцінками, 30-35 %. Там технології, там ресурси. Як в Росії, так і в Європі фінансові ресурси, які можуть підживити нашу економіку. Тому наш інтерес – мати хороші відносини і з Росією, і з ЄС“, – наголосив він.

За словами Латушка, дуже важливо, “щоб Білорусь мала добрі відносини з усіма сусідами”.

“Ми втомилися від того, що у нас вороги. То вороги із Заходу, то літаки злітають з Литви, то у нас ворог з’являється в Російській Федерації. Ми зацікавлені бути міцним мостом, що стоїть на хороших палях з чудового бетону найвищої якості, який з’єднує Росію та Західну Європу – тому що ми теж частина Європи, так само, як і РФ. Поєднує і дає можливість руху товарів, капіталів, ресурсів. Це наша мета“, – оголосив він.

Крім того, Латушко висловив думку, що Європейський Союз і Росія повинні стати гарантами безпеки координаційної ради для забезпечення передачі влади в Білорусі, інформує білоруська редакція “Радіо Свобода”.

Він також не виключив, що і Україна може взяти участь у розв’язанні політичної кризи в Білорусі.

“Можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з українсько-російського питання, чому Україні не брати участі у відповідному діалозі в Білорусі?” – сказав він.

(На відео – з 15:25 та 40:40)