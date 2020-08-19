Такі заяви пролунали під час пресконференції членів координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі, створення якої ініціювала опозиційний кандидат у президенти Світлана Тихановська.
Так, член ради Марія Колесникова запевнила, що про припинення відносин Білорусі з РФ не йдеться.
“Зараз йдуть маніпуляції від президента нашої країни (Олександра Лукашенка, – ред.) про те, що ми нібито намагаємося якимось чином зіпсувати відносини з Росією. Хочу всіх запевнити – наша офіційна позиція: ми будемо підтримувати дружні взаємовигідні відносини, прагматичні, кристальні, прозорі – для всіх. Нам вигідно спілкуватися з усіма нашими країнами-партнерами: як з Російською Федерацією, так і з Україною, так і з країнами Євросоюзу”, – зазначила вона.
У свою чергу член ради, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко повідомив, що опозиція не зацікавлена в погіршенні відносин з РФ.
“Ми постійно намагаємося виправдатися перед Росією, що ми не хочемо зіпсувати відносини. Але я не знаю, чому створюється таке враження… Я сказав би так: останній політик у Білорусі буде той, хто запропонує побудувати стіну між Білоруссю і Росією. Чому? А тому що наш експорт – 50% – це Російська Федерація. Ключові ресурси ми отримуємо з РФ. Це абсолютно прагматично, і це обумовлено банальною, базовою, найглибшою прагматикою – мати хороші відносини з Росією” , – наголосив він.
Латушко додав, що Білорусі також потрібні хороші відносини з Євросоюзом.
“Чому ми повинні мати погані відносини з Євросоюзом? Ми зацікавлені мати чудові відносини з ЄС. Тому що там другий ринок збуту для наших товарів. За різними оцінками, 30-35 %. Там технології, там ресурси. Як в Росії, так і в Європі фінансові ресурси, які можуть підживити нашу економіку. Тому наш інтерес – мати хороші відносини і з Росією, і з ЄС“, – наголосив він.
За словами Латушка, дуже важливо, “щоб Білорусь мала добрі відносини з усіма сусідами”.
“Ми втомилися від того, що у нас вороги. То вороги із Заходу, то літаки злітають з Литви, то у нас ворог з’являється в Російській Федерації. Ми зацікавлені бути міцним мостом, що стоїть на хороших палях з чудового бетону найвищої якості, який з’єднує Росію та Західну Європу – тому що ми теж частина Європи, так само, як і РФ. Поєднує і дає можливість руху товарів, капіталів, ресурсів. Це наша мета“, – оголосив він.
Крім того, Латушко висловив думку, що Європейський Союз і Росія повинні стати гарантами безпеки координаційної ради для забезпечення передачі влади в Білорусі, інформує білоруська редакція “Радіо Свобода”.
Він також не виключив, що і Україна може взяти участь у розв’язанні політичної кризи в Білорусі.
“Можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з українсько-російського питання, чому Україні не брати участі у відповідному діалозі в Білорусі?” – сказав він.
(На відео – з 15:25 та 40:40)
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.