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Опозиційні депутати влаштували акцію на підтримку ЛГБТ на інавгурації Дуди

Переобраний президентом Польщі на другий термін Анджей Дуда склав присягу. На заході, що відбувався у Сеймі, кілька депутатів влаштували акцію на підтримку ЛГБТ-персон.

Четвер, 6 серпня 2020, 20:13

Про це повідомляє польське видання Onet.

Як повідомлялося раніше, 6 серпня у будинку Сейму на сесії Національних зборів відбулася інавгурація Анджея Дуди. Він став президентом Польщі вдруге.

Під час заходу члени лівої політичної партії “Ліві Разом” (Lewica Razem) влаштували акцію на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Депутати прийшли на захід в одязі кольорів веселкового прапора, який символізує ЛГБТ-спільноту.

Фото: Lewica Razem / Twitter

Фото: Lewica Razem / Twitter

Фото: PAP / Radek Pietruszka

Фото: PAP / Radek Pietruszka

До того ж, депутати вдягли захисні маски с веселковим принтом.

Фото: Lewica Razem / Twitter

Дуда та ЛГБТ

Нагадаємо, у своїй передвиборчій кампанії Дуда робив акцент на захисті традиційних цінностей, позиціонуючи себе як “захисник від лібералів”. За словами чинного президента, він хотів би зосередитися на п’яти основних групах: сім’я, безпека, робота, інвестиції та гідність.

Дуді також належить скандальний вислів про те, що “ЛГБТ-ідеологія є більш небезпечною, ніж комунізм”.

При цьому в лютому 2020 року президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив, що розглянув би підписання закону про реєстрованих партнерства для одностатевих пар. Це відбулося незабаром після того, як партії лівого спрямування висунули кандидатом в президенти Польщі депутата Європейського парламенту Роберта Бедроня. Бедронь — відкритий гей і борець за права ЛГБТ.

Уже в березні Дуда несподівано передумав і відмовився від своїх слів про можливість підписання закону про громадянські партнерства для ЛГБТ.

“Шлюб – це союз жінки та чоловіка. І таку сім’ю має підтримувати польська держава. (…) Нічого іншого в шлюбі бути не може, і нічого подібного шлюбу”, – зазначив він, додавши, що поки він буде президентом, то “абсолютно ніяких змін в цій сфері станеться”.

Теги: Польща, ЛГБТ

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