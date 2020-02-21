У Нових Санжарах, де відбулися зіткнення через заселення евакуйованих українців, назрівають нові конфлікти.

Про це йдеться в статті #Букв ”Паніка та блокування у Нових Санжарах – погляд ізсередини”.

Так, станом на вчора люди були дуже налякані. Страх став першим і найважливішим мотивом для виходу на вулиці і блокування селища.

Але вже сьогодні в Нових Санжарах чути розмови від мешканців на кшталт: “Дебіли, опозорили нас на всю країну!” , тому конфліктів на місці не уникнути.

Зазначається, що самі новосанжарці за два тижні заспокояться та забудуть це.

Проте великі проблеми з’являться тут у місцевих представників влади та політиків. Адже учасники протистояння відчувають себе одуреними та ображеними. Бо до них фактично не дослухалися.

”Певно доведеться вести багато роз’яснювальної роботи. Її б довелося зробити значно менше, якби то було до початку протистоянь”, – наголошує автор.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.