Опозиція Грузії анонсувала масштабний мітинг проти фальсифікацій на виборах

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.
Опозиція обіцяє провести багатотисячний мітинг протесту проведе у Тбілісі 7 листопада. Причиною вони називають фальсифікацію результатів другого туру муніципальних виборів.
Голова “Єдиного національного руху” Ніка Мелія на зустрічі із прихильниками пообіцяв, що масштаб акції буде навіть більшим, ніж мітинг з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхаїла Саакашвілі.
Нагадаємо, 30 жовтня в Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Під час цього обирали мерів у п’яти самоврядних містах та 15 муніципалітетах, а також 42 членів муніципальних зборів у 24 виборчих округах.
Згідно з даними екзитполу, у ключових містах перемогу отримали представники партії “Грузинська мрія”, яку очолює чинний прем’єр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі.
У Тбілісі на виборах мера перемогу отримав ексфутболіст київського “Динамо” та італійського “Мілана” Каха Каладзе з 57,2%, який обійшов кандидата від “Єдиного національного руху” (партія експрезидента Міхеїла Саакашвілі) Ніко Меліа.
- Раніше повідомлялося, що у першому турі рух Саакашвілі майже на 16% програв керівній партії.
- Нагадаємо, 13 жовтня у центрі Тбілісі вийшли на акцію протесту з вимогою звільнити з ув’язнення громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі розповіли #Букви.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- Також з обранням Володимира Зеленського президентом України Міхеїл Саакашвілі повернувся до України. Того ж року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
- У травні 2020 року Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Крім цього, він певний час обіймав посаду члена координаційної ради з розв’язання проблемних питань у сфері містобудування. Звільнений з цієї посади указом президента в березні поточного року.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливостями”.
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