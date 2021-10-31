Опозиція Грузії анонсувала масштабний мітинг проти фальсифікацій на виборах

7 листопада опозиція Грузії планує провести багатотисячний мітинг, протестуючи проти фальсифікацій на виборах, які відбулися 30 жовтня.

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.

Опозиція обіцяє провести багатотисячний мітинг протесту проведе у Тбілісі 7 листопада. Причиною вони називають фальсифікацію результатів другого туру муніципальних виборів.

Голова “Єдиного національного руху” Ніка Мелія на зустрічі із прихильниками пообіцяв, що масштаб акції буде навіть більшим, ніж мітинг з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхаїла Саакашвілі.

Нагадаємо, 30 жовтня в Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Під час цього обирали мерів у п’яти самоврядних містах та 15 муніципалітетах, а також 42 членів муніципальних зборів у 24 виборчих округах.

Згідно з даними екзитполу, у ключових містах перемогу отримали представники партії “Грузинська мрія”, яку очолює чинний прем’єр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі.

У Тбілісі на виборах мера перемогу отримав ексфутболіст київського “Динамо” та італійського “Мілана” Каха Каладзе з 57,2%, який обійшов кандидата від “Єдиного національного руху” (партія експрезидента Міхеїла Саакашвілі) Ніко Меліа.