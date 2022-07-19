18 липня опозиція Великої Британії, яка ініціювала винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону, провела голосування про довіру уряду. За збереження довіри проголосували 349 депутатів, проти - 238. У разі, якби опозиції вдалося домогтися вотуму недовіри уряду, виникла необхідність проведення в країні нових виборів. Через падіння популярності Консервативної партії цього не хотіли навіть ті її члени, які проголосували у червні за вотум недовіри Джонсону.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне DW.

На тлі низки політичних скандалів Борис Джонсон 7 липня повідомив, що йде з посади голови правлячої Консервативної партії. Водночас він заявив, що продовжуватиме виконувати обов’язки прем’єра до виборів нового глави уряду, які відбудуться у жовтні.

За підсумками третього раунду голосування депутатів-консерваторів, що відбулося 18 липня, у списку претендентів на пост лідера партії залишилися чотири кандидати — колишній глава Мінфіну Ріші Сунак, заступниця міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт, глава МЗС Ліз Трасс і колишня заступниця міністра у справах жінок та рівноправності Баденок.

До 21 липня у списку мають залишитися лише двоє претендентів, з яких і буде обрано наступника Джонсона, проте не депутатами-консерваторами з Палати громад, а всіма членами Консервативної партії. Лідер консерваторів, через те, що вони є правлячою партією Великої Британії, автоматично обійме посаду глави уряду. Ім’я нового прем’єр-міністра Великої Британії стане відомо 5 вересня.