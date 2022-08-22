Політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону на видачу туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання DW.

За словами заступниці голови фракції ХДС/ХСС у бундестазі Андреа Ліндхольц, на тлі війни, що розв’язана РФ в Україні, слід “дати чіткий сигнал і російському населенню”. Уряд Німеччини не має права “вкотре виступати проти своїх європейських партнерів”, зауважила Ліндхольц.

Своєю чергою німецький депутат Європарламенту, член ХДС Денніс Радтке наголосив, що агресія проти України є війною не лише президента РФ Володимира Путіна, всупереч заяві канцлера ФРН Олафа Шольца.

“Неприпустимо, що росіяни проводять відпустку в Європі і розтринькують гроші, ніби нічого не сталося”, – зазначив він.

За словами Радтке, існує небезпека того, що Німеччина та Європа загалом припинять посилювати санкції проти РФ та постачати зброю Україні. Він підтримав вимоги Фінляндії, Естонії та інших європейських країн посилити курс щодо РФ.

“Хто хоче зупинити Путіна, той має не послаблювати тиск, а посилити його, ввівши заборону на туристичні візи для російських громадян”, – наголосив Денніс Радтке.

Тим часом у правлячій коаліції підтримують позицію канцлера ФРН, який відмовляється забороняти видачу туристичних віз росіянам. Співголова партії “Союз-90/”зелені” Омід Нуріпур 20 серпня заявив, що розуміє почуття тих, хто на тлі жорстокого нападу РФ на Україну бажає позбавити російських громадян туристичних поїздок до ЄС, у зв’язку з тим, що велика кількість росіян схвалюють дії президента РФ Володимира Путіна, Нуріпур зазначив, що необхідно, безумовно, “дати зрозуміти, що так справа не піде”, але водночас зазначив, що “у боротьбі з такими диктатурами саме виконання правових норм у країнах Європейського Союзу дуже і дуже корисно”. Замість того, щоб закривати в’їзд до ЄС усім росіянам, слід активніше домагатися, щоб до Євросоюзу не могли їздити ті, хто активно підтримує Путіна.

У Європі все більше країн в односторонньому порядку обмежують для росіян свободу пересування та видачу їм шенгенських віз. Такі заходи вже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує наслідувати їх у вересні, розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення щодо віз для росіян, попереджаючи, що в іншому випадку теж діятиме самотужки.