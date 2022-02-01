П’ятий Президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав збільшити фінансування армії, а також зазначив, що "бездіяльність парламенту наразі є неприпустимою".

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Збільшення чисельності – це не “відосик” президента з указом. Це повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, забезпечте грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням діючу армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проєкт бюджету, підтримайте його. Неприпустимою є бездіяльність парламенту”, – наголосив Порошенко.

Він також зауважив, що Путін досяг зворотного ефекту від нарощування військ поблизу кордонів України. За його словами, загроза призвела до зміцнення проукраїнської коаліції.

Концентрацією військ Путін досяг зворотного. Він хотів налякати світ і налякати нас, а замість цього загроза повномасштабного вторгнення московських орд в Україну мобілізувала наших друзів і весь світ на безпрецедентне збільшення допомоги Україні. В тому числі і допомоги військової. Але я наголошую – що це сталося не завдяки, а всупереч українській владі”, – додав Порошенко.

П’ятий Президент нагадав, що західні партнери дедалі частіше ставлять питання, для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії?

Пізніше лідер “Європейської Солідарності” зауважив, що світ “був у шоці від пресконференції Зеленського закордонним ЗМІ”. Також зазначив, що потужна підтримка міжнародних партнерів – запорука перемоги над агресором.