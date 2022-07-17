Партія "Опозиційна платформа — За життя" оскаржила рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду у Львові. Раніше політсилу заборонили на території України.

Про це повідомлили #Букви.

Партія “ОПЗЖ” оскаржила в апеляційному порядку рішення суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22. Наприкінці червня львівський суд задовільнив позов Міністерства юстиції. Рішення суду передбачало передачу всього майна політсили у власність державі та її заборону.

Скарги за такою категорією справ буде розглядати Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду. Це відбудеться протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції буде остаточним. Тому подальшому оскарженню воно не підлягатиме.

12 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив вже 16-ту політсилу від початку російського вторгнення. У всіх випадках було зазначено, що на користь держави мають передати усе майно, грошові кошти та інші активи партій. Це стосується всіх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.