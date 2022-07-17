Про це повідомлили #Букви.
Партія “ОПЗЖ” оскаржила в апеляційному порядку рішення суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22. Наприкінці червня львівський суд задовільнив позов Міністерства юстиції. Рішення суду передбачало передачу всього майна політсили у власність державі та її заборону.
Скарги за такою категорією справ буде розглядати Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду. Це відбудеться протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції буде остаточним. Тому подальшому оскарженню воно не підлягатиме.
12 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив вже 16-ту політсилу від початку російського вторгнення. У всіх випадках було зазначено, що на користь держави мають передати усе майно, грошові кошти та інші активи партій. Це стосується всіх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.
- Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа — За життя”. Суд задовільнив позов Міністерства юстиції.
- В Україні заборонили “Партію Шарія”. Рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд Львова.
- Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ).
- Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію “Наші”. Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.
- Львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію “Соціалісти”.
- В Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”.