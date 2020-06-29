Про це повідомляє агентство Reuters.
Більше 20 законодавців ланцюгами і стільцями заблокували вхід в головну палату. Свої дії опозиціонери пояснили незгодою з правлячої Демократичної прогресивної партією (ДПП), примусом з боку президента до голосування за законопроекти, а також призначенням Цаї її старшого помічника Чень Чу на посаду контролера уряду.
Вранці в понеділок законодавці ДПП знесли барикади і увірвалися всередину залу, оточивши головну трибуну. Між депутатами відбулися сутички. Але незабаром все перейшло в більш мирний протест, опозиційні депутати в знак протесту стояли перед трибуною, а представники ДПП позаду них, по черзі вигукуючи гасла.
Опозиція почала свій протест в парламенті в неділю пізно ввечері. Партія традиційно виступає за тісні зв’язки з Китаєм, який претендує на Тайвань в якості своєї власної території.
ДПП має значну парламентську більшість. Партія і адміністрація президента засудили акцію, назвавши її фарсом.
- Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Тайваню визнав, що подружня зрада не є кримінальним злочином. Тим самим він скасував кримінальну відповідальність за адюльтер.