Єврокомісія присвоїла звання "європейських культурних столиць" у 2020 році хорватському місту Рієка та ірландському Голуей.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Титул культурних столиць Європи ці міста будуть носити протягом року.

“Завдяки званню “культурної столиці Європи” Рієка і Голуей зможуть використовувати весь свій культурний потенціал для збагачення нашого життєвого досвіду і зближення наших громад”, – прокоментував рішення віце-президент Єврокомісії з питань просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

“Ініціатива “столиць європейської культури” об’єднує людей і підкреслює роль культури в просуванні цінностей, на яких побудований наш Європейський союз: різноманітності, взаємоповаги, терпимості та відкритості”, – наголосила, в свою чергу, член Єврокомісії з інновацій, досліджень, культури, освіти і молоді Марія Габріель.

Рієка є першим хорватським містом, яке було удостоєне звання “культурної столиці Європи”. Культурна програма міста на 2020 рік буде втілюватися під гаслом “Порт різноманіття”. Вона охоплює сотні проектів за участю 250 партнерів із 40 країн. Зокрема, заплановані виставки, фестивалі світової музики і гастрономії, інсталяції сучасного мистецтва на узбережжі. Відкриття святкувань відбудеться 1-2 лютого 2020 року.

Голуей – уже третє місто Ірландії, яке отримало звання “європейської культурної столиці” (після Дубліна в 1991 році і Кірка в 2005 році). У 2020 році Голуей реалізує культурну програму під назвою “Дозвольте магії увійти” (акцент буде зроблено на темах мови, видів і міграції).

Зокрема, заплановано фестиваль світової літератури і художні інсталяції. Програма також розпочнеться в лютому.

ДОВІДКА. “Культурна столиця Європи” – статус міста, який призначається терміном на один календарний рік. У цей час місту надається можливість демонстрації свого культурного життя і культурного розвитку.

Впровадження проекту “Культурна столиця Європи” запропонувала в 1985 році міністр культури Греції Меліна Меркурі.

У 2019 звання “культурних столиць” мали Пловдив (Болгарія) і Матера (Італія).