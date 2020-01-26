Про це повідомляє пресслужба української команди.
Склад збірної України на “Іграх нескорених 2020”:
Афанасьєв Дмитро — Львів, Національна гвардія України
Бадарак Андрій — Клевань (Рівненська область), Збройні сили України (ветеран)
Безкаравайний Ігор — Київ, Збройні сили України (ветеран);
Бобчинець Олексій — Одеса, Збройні сили України;
Галушка Ігор — Львів, Національна гвардія України (ветеран);
Герецун Іван — Іспас (Чернівецька область), Збройні сили України (ветеран);
Єрмохін Максим — Старокостянтинів (Хмельницька область), Збройні сили України;
Калитюк Сергій — Львів, Збройні сили України (ветеран);
Ковальський Павло — Луцьк (Волинська область), Збройні сили України (ветеран);
Легкодух Віктор – Львів, Збройні сили України (ветеран);
Лепеха Іван — Рівне, Збройні сили України (ветеран);
Лукашук Артем — Черкаси, Збройні сили України (ветеран);
Мусяк Володимир — Теплодар (Одеська область), Українська добровольча армія (ветеран);
Наумов Сергій — Харків, Національна гвардія України (ветеран);
Паєвська Юлія — Київ, Збройні сили України;
Прядка Сергій — Черкаси, Збройні сили України (ветеран);
Росул Рустам — Мукачево (Закарпатська область), Державна прикордонна служба України (ветеран);
Рудий Іван — Київ, Збройні Сили України (ветеран);
Сітдіков Родіон — Київ, Національна гвардія України (ветеран);
Стуженко Василь — Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Збройні сили України (ветеран).
Як розповіла “Укрінформу” координатор змагань в Україні Ольга Горбач, українська команда вперше змагатиметься в такому виді спорту як баскетбол на візках. Це буде восьмий вид спорту для нашої збірної.
“Наша команда тренується зараз в семи видах спорту, зокрема, плавання, біг, штовхання ядра, метання диска. І буквально недавно прийняли рішення про баскетбол на візках. І це, звичайно, величезний крок вперед для нашої збірної”, – зазначила Горбач.
Вона також підкреслила, що в Гаагу полетить “абсолютно нова збірна” – ніхто з них в попередніх “Іграх нескорених” не брав участі.
- У жовтні 2018 року українські воїни-ветерани АТО взяли участь в 43-му марафоні Морської піхоти США, успішно фінішував в двох забігах.
- 28 жовтня 2018 українська збірна завершила свою участь в “Іграх нескорених”, отримавши 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.