Про це повідомляє пресслужба української команди.

Склад збірної України на “Іграх нескорених 2020”:

Афанасьєв Дмитро — Львів, Національна гвардія України

Бадарак Андрій — Клевань (Рівненська область), Збройні сили України (ветеран)

Безкаравайний Ігор — Київ, Збройні сили України (ветеран);

Бобчинець Олексій — Одеса, Збройні сили України;

Галушка Ігор — Львів, Національна гвардія України (ветеран);

Герецун Іван — Іспас (Чернівецька область), Збройні сили України (ветеран);

Єрмохін Максим — Старокостянтинів (Хмельницька область), Збройні сили України;

Калитюк Сергій — Львів, Збройні сили України (ветеран);

Ковальський Павло — Луцьк (Волинська область), Збройні сили України (ветеран);

Легкодух Віктор – Львів, Збройні сили України (ветеран);

Лепеха Іван — Рівне, Збройні сили України (ветеран);

Лукашук Артем — Черкаси, Збройні сили України (ветеран);

Мусяк Володимир — Теплодар (Одеська область), Українська добровольча армія (ветеран);

Наумов Сергій — Харків, Національна гвардія України (ветеран);

Паєвська Юлія — Київ, Збройні сили України;

Прядка Сергій — Черкаси, Збройні сили України (ветеран);

Росул Рустам — Мукачево (Закарпатська область), Державна прикордонна служба України (ветеран);

Рудий Іван — Київ, Збройні Сили України (ветеран);

Сітдіков Родіон — Київ, Національна гвардія України (ветеран);

Стуженко Василь — Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Збройні сили України (ветеран).

Як розповіла “Укрінформу” координатор змагань в Україні Ольга Горбач, українська команда вперше змагатиметься в такому виді спорту як баскетбол на візках. Це буде восьмий вид спорту для нашої збірної.

“Наша команда тренується зараз в семи видах спорту, зокрема, плавання, біг, штовхання ядра, метання диска. І буквально недавно прийняли рішення про баскетбол на візках. І це, звичайно, величезний крок вперед для нашої збірної”, – зазначила Горбач.

Вона також підкреслила, що в Гаагу полетить “абсолютно нова збірна” – ніхто з них в попередніх “Іграх нескорених” не брав участі.