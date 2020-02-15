За підсумками другого півфіналу до фіналу національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020" пройшли співаки David Axelrod і Khayat, а також гурт Tvorchi.

Про це повідомляють #Букви.

Їхні пісні отримали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і членів журі.

Всього в першому півфіналі виступили вісім конкурсантів: гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, співачка GARNA, співак KHAYAT; співак David Axelrod; гурт TVORCHI.

Судили учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Ведучим був Сергій Притула.

Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) були підсумовані. За підсумками загального результату сформували рейтингову таблицю:

Фіналісти національного відбору на “Євробачення-2020” також провели жеребкування, під час якого було визначено порядок виступів у фіналі.

На сцену 22 лютого виконавці вийдуть в такій послідовності:

1. KRUTь

2. Jerry Heil

3. Go-A

4. David Axelrod

5. Khayat

6. TVORCHI

Порядкові номери учасників будуть також кодом для голосування у фіналі.

Виступи конкурсантів-фіналістів:

TVORCHI з піснею “Bonfire”

KHAYAT з піснею “Call for love”

David Axelrod з піснею “Horizon”

Виступи інших конкурсантів:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure з піснею “Maze”

FO SHO з піснею “BLCK SQR”

Еліна Іващенко з піснею “Get up”

Олександр Порядинський з піснею “Savior”

GARNA з піснею “Who We Are?”