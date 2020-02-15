Про це повідомляють #Букви.
Їхні пісні отримали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і членів журі.
Всього в першому півфіналі виступили вісім конкурсантів: гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, співачка GARNA, співак KHAYAT; співак David Axelrod; гурт TVORCHI.
Судили учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Ведучим був Сергій Притула.
Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) були підсумовані. За підсумками загального результату сформували рейтингову таблицю:
Фіналісти національного відбору на “Євробачення-2020” також провели жеребкування, під час якого було визначено порядок виступів у фіналі.
На сцену 22 лютого виконавці вийдуть в такій послідовності:
1. KRUTь
2. Jerry Heil
3. Go-A
4. David Axelrod
5. Khayat
6. TVORCHI
Порядкові номери учасників будуть також кодом для голосування у фіналі.
Виступи конкурсантів-фіналістів:
TVORCHI з піснею “Bonfire”
KHAYAT з піснею “Call for love”
David Axelrod з піснею “Horizon”
Виступи інших конкурсантів:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure з піснею “Maze”
FO SHO з піснею “BLCK SQR”
Еліна Іващенко з піснею “Get up”
Олександр Порядинський з піснею “Savior”
GARNA з піснею “Who We Are?”