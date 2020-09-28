Про це повідомляється на сайті Олімпійських ігор в Токіо.
Естафета Олімпійського вогню почнеться 25 березня 2021 року через Національного тренувального центру J-Village в префектурі Фукусіма, а потім вогонь пронесуть по всім 47 префектурах Японії. В принципі, маршрут і розклад естафети залишаться такими, як планувалося спочатку.
Оскільки в 2021 році буде відзначатися 10-та річниця Великого землетрусу в Східній Японії 2011 року, естафета олімпійського вогню спрямована на демонстрацію відновлення районів, які найбільше постраждали від стихії.
Після пандемії COVID-19 олімпійський вогонь стане символом стійкості, єдності і солідарності людства.
Естафета олімпійського вогню триватиме 121 день.
Комітет Ігор Токіо-2020 пізніше розгляне детальний список факелоносців.
- У травні цього року голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація розглядає можливість скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо.
- Потім з’явилося повідомлення, що перенесені на 2021 рік літні Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів.
- Віце-президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс заявив, що Олімпійські ігри в Токіо в наступному році відбудуться незалежно від ситуації з коронавірусом.