Токійський оргкомітет Олімпійських і Паралімпійських ігор оголосив сьогодні план естафети олімпійського вогню в Токіо, запланованої на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті Олімпійських ігор в Токіо.

Естафета Олімпійського вогню почнеться 25 березня 2021 року через Національного тренувального центру J-Village в префектурі Фукусіма, а потім вогонь пронесуть по всім 47 префектурах Японії. В принципі, маршрут і розклад естафети залишаться такими, як планувалося спочатку.

Оскільки в 2021 році буде відзначатися 10-та річниця Великого землетрусу в Східній Японії 2011 року, естафета олімпійського вогню спрямована на демонстрацію відновлення районів, які найбільше постраждали від стихії.

Після пандемії COVID-19 олімпійський вогонь стане символом стійкості, єдності і солідарності людства.

Естафета олімпійського вогню триватиме 121 день.

Комітет Ігор Токіо-2020 пізніше розгляне детальний список факелоносців.