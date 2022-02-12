Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.
За словами Маляр, Україну вже не очікує “сценарій” 2014 року, оскільки сучасна українська армія оперативно отримує необхідні розвіддані, має досвід бойових дій у війні з РФ та куди краще озброєна.
“Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші”, – зазначила заступниця міністра оборони.
Також вона наголосила, що у порівнянні з 2014-м “не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових”. А щодо опублікованих планів нападу Маляр зауважила, “якщо вони опубліковані, то вони вже зруйновані”.
“Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок”, – наголосила Маляр.
- Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України сьогодні повідомило про заходи протидії агресивним діям РФ, наголосивши, що дипломати працюють цілодобово, і”критично важливо” зберігати спокій.
- Також до Києва прибув ще один літак з обладнанням та боєприпасами у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
- Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сповістила, що не виїздитиме з України на тлі ймовірного нападу Росії.