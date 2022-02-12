Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чому не варто боятися опублікованих планів нападу РФ та чому "як у 2014 вже не буде".

Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

За словами Маляр, Україну вже не очікує “сценарій” 2014 року, оскільки сучасна українська армія оперативно отримує необхідні розвіддані, має досвід бойових дій у війні з РФ та куди краще озброєна.

“Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші”, – зазначила заступниця міністра оборони.

Також вона наголосила, що у порівнянні з 2014-м “не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових”. А щодо опублікованих планів нападу Маляр зауважила, “якщо вони опубліковані, то вони вже зруйновані”.