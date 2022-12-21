Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі о 21:00 за Києвом.

Про це стало відомо з розкладу Байдена на день.

Зазначається, що Джо Байден вітатиме Зеленського на Південній галявині Білого дому о другій годині дня за місцевим часом, тобто близько 21:00 за київським часом.

Також о 21:30 за Києвом планується початок переговорів обох лідерів, а о 23:30 — спільна пресконференція.

Раніше у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.

Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня. У ЗМІ зауважили, що 21 грудня Байден проведе зустріч з Зеленським у Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме системи ППО Patriot.

Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.

Згодом Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.