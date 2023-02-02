Про це інформує офіційне інтернет-представництво президента України.

За словами Гриценка, доки українські воїни віддають життя за батьківщину, серед урядовців лишаються ті, хто дозволяє собі займатися корупцію. Під час війни держава має швидко виявляти та карати таких осіб. Як це сталося із затриманим НАБУ і, як наслідок, звільненим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та багатьма іншими посадовцями, які стали фігурантами антикорупційних розслідувань за останній час.

Зазначено, що важлива передумова для виявлення корупціонерів – відновлення електронного декларування публічних службовців.

“Свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками”, – коментує Гриценко.

Однак він додає, що з березня 2022 року публічні службовці в Україні звільнені від обов’язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Поки минає перший місяць 2023 року, публічні службовці не подали майнові декларації навіть за 2021 рік.

Повідомляється, що нині це рішення є необгрунтованим. Адже для переважної більшості публічних службовців немає об’єктивних перешкод для подання декларацій: вони не перебувають на лінії фронту, боронячи державу, й мають змогу заповнити інформацію про свої доходи і статки.

Згідно з заявою Гриценка, відновивши декларування, влада продемонструє свою нетерпимість до проявів корупції під час воєнного стану. Усі, хто на своїх посадах у часи війни дозволяє собі красти державні кошти, а не працювати для перемоги держави, – мають бути виявлені та понести відповідальність. Подані декларації службовців допоможуть у цьому.

“Рішення про поновлення обов’язку декларування лише зміцнить довіру суспільства до державної влади, а також довіру міжнародних партнерів. Це є критично важливим для збереження держави та перемоги України у війні”, – наголошує ініціатор.

Гриценко закликав президента України Володимира Зеленського підтримати відновлення обов’язку подання декларацій в умовах воєнного стану.