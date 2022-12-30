Комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив податкові декларації експрезидента Дональда Трампа, які він раніше намагався приховати.

Про це повідомляє Reuters.

У такий спосіб, завершується багаторічна “битва” між колишнім президентом-республіканцем та законодавцями-демократами, яку врегульовано тільки минулого місяця у Верховному суді США.

Відтепер податкові дані Трампа тепер будуть доступні для розслідування журналістами, незалежними податковими експертами та іншими особами напередодні президентських виборів 2024 року, які зможуть висвітлювати дані щодо статків Трампа.

Згідно з деклараціями доходи та податкові зобов’язання експрезидента США сильно коливалися з 2015 по 2020 рік. Термін припадає на час його першої президентської кампанії та подальшого перебування на посаді.

Reuters пише, що Трамп та його дружина Меланія Трамп розповідали про великі збитки, тому платили мало або часами не платили взагалі податок на прибуток.

ДОВІДКА: ще улітку 2021 року компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років.

Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Згодом Комітет Палати представників США проголосував за оприлюднення податкових декларацій експрезидента Дональда Трампа, заявивши, що податкові органи не перевірили його декларації у належний спосіб, коли він був на посаді.