Наразі Україна рухається за оптимістичним сценарієм поширення коронавірусу COVID-19, який передбачає інфікування не більше 2 % населення.

Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми розрахували кілька прогнозів – оптимістичний і більш песимістичний. Наразі ми рухаємося по оптимістичному сценарію, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна”, – заявив він.

Ляшко уточнив, що наша країна зараз рухається “за сценарієм, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2 % населення”.

“Чому 2 % це оптимістичний сценарій? Бо за нашими розрахунками, при 2 % інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть поступати до відділень інтенсивної терапії”, – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що якщо кількість інфікованих досягне 10 % і більше, це спровокує колапс медичної системи.

“Якщо ж буде 10 % і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10 % у часі”, – додав Ляшко.