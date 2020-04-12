Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Ми розрахували кілька прогнозів – оптимістичний і більш песимістичний. Наразі ми рухаємося по оптимістичному сценарію, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна”, – заявив він.
Ляшко уточнив, що наша країна зараз рухається “за сценарієм, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2 % населення”.
“Чому 2 % це оптимістичний сценарій? Бо за нашими розрахунками, при 2 % інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть поступати до відділень інтенсивної терапії”, – зазначив Ляшко.
Він наголосив, що якщо кількість інфікованих досягне 10 % і більше, це спровокує колапс медичної системи.
“Якщо ж буде 10 % і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10 % у часі”, – додав Ляшко.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Віктор Ляшко заявив, що пік захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 17 квітня.