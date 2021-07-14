ОПУ про рішення Верховного суду щодо Тупицького: Зеленський неприємно здивований

Президент України Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду щодо його указу про звільнення Олександра Тупицького з Конституційного суду.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

У Офісі президента вважають, що це рішення було ухвалено не на користь особисто Тупицького, а на користь “старих порядків у судовій системі”, які Зеленський намагається реформувати.

“Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми… У президента є 30 днів на оскарження рішення, він цим неодмінно скористається”, – сказав прессекретар Зеленського.

Крім того, Никифоров зазначив, що закони, які є частиною судової реформи, працюватимуть, а на Тупицького “чекають свої суди за його злочини”.

Оновлено о 18:37:

Офіс президента вирішив не обмежуватися однією заявою з цього приводу, тому на сайті ОПУ з’явилася ще одна.

Зокрема, в офісі Зеленського впевнені, що “Верховний суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі”.

“Звертаємо увагу на те, що це рішення Верховного суду з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроєкту № 5068 про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента України до законопроєкту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Підтримкою таких законодавчих актів народні депутати України дали старт фундаментальній судовій реформі в нашій державі, яка забезпечить верховенство права та принцип справедливості для всіх наших громадян”, – йдеться у заяві.

В ОПУ також додали, що це рішення вважають “підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду”.

“Президент України використає всі конституційні механізми для того, щоб захистити процес реформ у нашій державі та забезпечити повне функціонування законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів”, – зазначили в ОПУ.

Нагадаємо, що сьогодні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.