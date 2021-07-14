ОПУ про рішення Верховного суду щодо Тупицького: Зеленський неприємно здивований

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.
У Офісі президента вважають, що це рішення було ухвалено не на користь особисто Тупицького, а на користь “старих порядків у судовій системі”, які Зеленський намагається реформувати.
“Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми… У президента є 30 днів на оскарження рішення, він цим неодмінно скористається”, – сказав прессекретар Зеленського.
Крім того, Никифоров зазначив, що закони, які є частиною судової реформи, працюватимуть, а на Тупицького “чекають свої суди за його злочини”.
Оновлено о 18:37:
Офіс президента вирішив не обмежуватися однією заявою з цього приводу, тому на сайті ОПУ з’явилася ще одна.
Зокрема, в офісі Зеленського впевнені, що “Верховний суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі”.
“Звертаємо увагу на те, що це рішення Верховного суду з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроєкту № 5068 про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції Президента України до законопроєкту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Підтримкою таких законодавчих актів народні депутати України дали старт фундаментальній судовій реформі в нашій державі, яка забезпечить верховенство права та принцип справедливості для всіх наших громадян”, – йдеться у заяві.
В ОПУ також додали, що це рішення вважають “підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду”.
“Президент України використає всі конституційні механізми для того, щоб захистити процес реформ у нашій державі та забезпечити повне функціонування законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів”, – зазначили в ОПУ.
Нагадаємо, що сьогодні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
Рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.
Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.
Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.
Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.
У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.
- Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
- Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.
- У квітні Верховний суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного суду.