В Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.

Про це виданню “Бабель” повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

“Вони самі, думаю, будуть публічно говорити про позитивні тренди у внутрішній політиці, а не просто хейтити. У нас, на жаль, 90 відсотків інформпростору — це хейт. Вважається, що негатив добре продається, що на ньому можна добре сидіти. Ця велика проблема, якій понад 20 років”, – сказав він.

Як пише видання, Подоляк спершу не хотів називати імена блогерів, які вже почали співпрацювати з ОПУ. Потім він сказав, що поки немає списку з їхніми прізвищами. На питання журналістів, чи входять у цей пул блогери Сергій Іванов, Сергій Наумович, Сергій Гришин та політолог Кость Бондаренко відповів ухильно.

“Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити? Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і зʼясували, що Іванов працює з нами, у чому тоді питання? Ну, працює”, – відповів радник керівника ОПУ.

Співпрацю з іншими названими блогерами Подоляк не коментував.

Також, за його словами, блогерам, які вже співпрацюють з Офісом президента, поки не платять.

“Якщо знадобиться технічна підтримка. Якщо ми вирішимо збільшити аудиторію, ввести якісь нові формати, які вимагають внесків, тоді так. Я вважаю, що візуалізовані блоги зараз більш затребувані, ніж текстові. Якщо ми виведемо когось на YouTube, то будемо це робити [платити гроші]. Чому? Тому що зараз немає пропрезидентських відеомайданчиків, де б ми могли розповідати про те, що робимо. Усі “тєлєкі” [телеканали] зараз, на жаль, завʼязані на інші політичні групи”, – пояснив він.

Також він зазначив, що блогери матимуть можливість приходити на зустрічі в ОПУ у неофіційному форматі.

“Блогери повинні мати можливість приходити на офреки в Офіс президента, щоб обговорювати поточні питання”, – сказав Подоляк.