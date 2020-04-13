Про це повідомляє американський журнал Vanity Fair.

Видання опублікувало перший кадр майбутнього фільму “Дюна”, над створенням якого працює франкоканадский кінорежисерта сценарист Дені Вільньов, автор таких стрічок як “Той, хто біжить по лезу 2049” та “Прибуття”.

На знімку зображений американський актор Тімоті Шаламе, відомий своїми ролями у фільмах “Інтерстеллар” та “Назви мене своїм ім’ям”. Він виконає роль головного героя стрічки — Пола Атрейдеса.

“Дюна” — один з найвідоміших науково-фантастичних романів XX століття, написаний американським письменником Френком Гербертом в 1963-1965 роках. Робота Вільньова — третя екранізація “Дюни”. Раніше за мотивами роману було знято мінісеріал “Дюна Френка Герберта” (2000) та фільм “Дюна” (1984) Девіда Лінча.

Події в “Дюні” розгортаються в далекому майбутньому. Герцог Літо Атрейдес (Оскар Айзек) бере під своє управління пустельну планету Арракис, єдине джерело рідкісної та вкрай цінної речовини. Ця речовина, діючи подібно до наркотиків, продовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння цією речовиною гарантує панування у всесвіті. За сюжетом син герцога, юний і талановитий Пол має відправитися на страшну планету, щоб забезпечити своїй родині владу на ній.

Варто зазначити, що реліз фільму запланований на 18 грудня. Зараз робота над фільмом, незважаючи на пандемію, триває.