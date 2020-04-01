Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало перелік культурно-мистецьких закладів, які під час карантину працюють у режимі онлайн, а також 3D-турів, лекцій і виставок онлайн.

Відповідна інформація з’явилася на сайті відомства.

“Під час карантину культурно-мистецькі заклади успішно працюють в режимі онлайн. Усі театри зі сфери управління Мінкультури мають YouTube-канали, де можна долучитись до перегляду як архівних вистав, так і трансляції вистав діючого репертуару”, – зазначається в повідомленні.

До переліку міністерства увійшли наступні заклади культури:

• Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г. Шевченка. Він запустив проєкт #театрвдома. Під цим тегом можна відшукати всі публікації з артистами театру, які розповідають і показують, як пережити карантин і що для цього роблять самі (сайт театру; YouTube-канал театру).

• Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Він кожної п’ятниці, суботи та неділі о 19:00 транслює вистави онлайн. Глядачі можуть подивитися опери і балети з репертуару театру.

• Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка. Він запустив соціальний проєкт #театрнадивані, мета якого – популяризація театрального мистецтва. Театр дає можливість переглянути уривки з улюблених вистав і повномасштабні постановки, буквально не встаючи з дивана.

• Одеський національний академічний театр опери та балету (YouTubе-канал). У Facebook та Instagram також анонсується поява нових відеозаписів.

• Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, який презентує онлайн-бібліотеку, а також прямі ефіри акторів в Instagram. Театр запустив пробний проєкт платних переглядів вистав діючого репертуару (YouTubе-канал).

• Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки (YouTubе-канал).

• Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької (YouTubе-канал).

• Національний цирк України та Запорізький державний цирк, які запустили трансляцію відеозаписів циркових вистав.

• Державний історико-культурний заповідник “Хотинська фортеця”.

• Історико-археологічний заповідник “Кам’яна Могила”.

• Історико-архітектурний заповідник у місті Жовква.

• Національний музей Голодомору-геноциду. Пропонується 3-D тур по музею. У культурного закладу є також Facebook-сторінка, на якій незабаром з’явиться можливість проходити тести по темі Голодомору, що “залучить молодь до пізнання теми геноциду українського народу і, зокрема, допоможе старшокласникам підготуватися до ЗНО”.

Онлайн-лекції:

• Голодомор-33: Історія злочину.

• У квітні запланована онлайн-презентація інформаційного ресурсу зі спогадами свідків Голодомору.

• Національний заповідник “Софія Київська”.

• Кирилівська церква.

• Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

• Музей “Заповіту” Т. Шевченка.

Виставки, 3D-тури:

• Золочівський замок.

• Олеський замок.

• Відеопутівник по Збаразькому замку.

• Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (фото 360; 3D-тур, аудіогід IziTravel; YouTubе-канал).

• Національний музей Другої світової війни.

• Дистанційне відвідування Національного музею-заповідника українського гончарства.

• Віртуальна екскурсія Національним музеєм літератури України. На сайті розміщено аудіогід із виділенням провідних, найбільш цікавих експонатів кожного залу, з розповідями про них і фотозображенням. На Facebook-сторінці музею запроваджено нову активність за хештегом #змузейноїскарбнички (регулярно розміщуються матеріали з архіву музею, відеозаписи найцікавіших музейних заходів, подій і зустрічей із діячами культури).

• Онлайн-екскурсії з Хортиці.

З повним переліком виставок, екскурсій, музеїв і пам’ятників культури можна ознайомитися на сайті Мінкультури.