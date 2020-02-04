Ролик розміщений на Youtube-каналі кінодистриб’ютора MMD UA.

“Пульс” — спортивна драма, що розповідає історію української паралімпійської спортсменки Оксани Ботурчук, яка пережила автомобільну аварію.

“Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод”, — йдеться в описі трейлера.

Автором картини став молодий український режисер Сергій Чеботаренко.

У фільмі знялися Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани), Наталя Доля (мати), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясиновський (Дмитро), Максим Самчик (Макс), Сергій Лузановський (Сергій), Дар’я Баріхашвілі (Анна) та інші.

Фільм вийде в прокат 19 березня 2020 року.

Довідка. Оксана Олександрівна Ботурчук — українська легкоатлетка, Заслужений майстер спорту України. Паралімпійська чемпіонка 2008 року, п’ятикратний срібний і бронзовий призер літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 року.