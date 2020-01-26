ЗМІ опублікували відео скандальної зустрічі Трампа з Парнасом та Фруманом

Оприлюднено повний відеозапис зустрічі президента США Дональда Трампа з бізнесменами та партнерами його адвоката Руді Джуліані — Львом Парнасом та Ігорем Фруманом.

Відеозапис опублікувало міжнародне інформагентство Associated Press.

Як повідомлялося раніше, 25 січня американський телеканал телеканал ABC опублікував короткий аудіозапис, зроблений в квітні 2018 року на зустрічі Дональда Трампа, його радника та адвоката Рудольфа Джуліані, а також його партнерів — Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. На аудіозаписі чути, як людина з голосом, схожим на голос президента Дональда Трампа, вимагає звільнити посла США в Україні Марі Йованович.

Пізніше агенство Associated Press оприлюднило відеозапис, зроблений на приховану камеру одним з учасників цієї зустрічі, що відбулася в готелі Trump в Вашингтоні. Він триває 83 хвилини.

Людей можна розгледіти на відео лише в окремих його частинах. В епізодах, де учасників зустрічі видно, можна помітити сина президента Дональда Трампа-молодшого, колишнього радника президента Джонні Де Стефано, онука ікони гольфу Джека Ніклауса III, та нью-йоркського забудовника Стенлі Гейла.

Про що говорили Трамп, Парнас, Фруман і інші?

Україна. Президент Дональд Трамп поцікавився, як довго Україна зможе протистояти російській агресії без допомоги США.

“Як довго вони протримаються в боротьбі з Росією?” — сказав Трамп.

Далі під час обговорення України Парнас та Фруман кажуть Трампу, що Йованович негативно про нього відгукується, а він просить “позбутися від неї”.

Парнас: Найбільша проблема там (в Україні, — ред.), я думаю, таке, з чого нам потрібно почати, це те, що ми повинні позбутися від посла. Вона все ще залишилася від адміністрації Клінтон… Вона в основному ходить й говорить всім: “Зачекайте, його притягнуть до відповідальності, просто почекайте”. Трамп: Позбавтеся від неї! Приберіть її завтра. Мені все одно. Приберіть. Ок? Зробіть це.

В кінці вечері можна почути, як Парнас робить подарунок Трампу від “головного рабина в Україні” та рабинів в Ізраїлі, проводячи паралель між Трампом і Месією.

Парнас: Неначе Месія — це людина, яка прийшла врятувати весь світ. Так що ви як рятівник України. Фруман: Всі євреї України моляться за вас.

Джордж Буш, Китай, Світова організації торгівлі. На запису чути, як Трамп виступає проти екс-президента Джорджа Буша, Китаю, Світової організації торгівлі та Європейського союзу.

“Буш, він втягував нас у війну, він втягував нас в Близький Схід, це було прекрасно. Зараз ми на Близькому Сході за 7 трильйонів доларів. … Китай зриває нас на роки, а ми винні їм 2 трильйони доларів”, — сказав Трамп.

Далі президент звинувачує СОТ, тому що вона “дозволила Китаю робити те, що він робить”.

“Китай не був великим до СОТ”, — підкреслив він.

Корея. Трамп надав гостям оновлену інформацію перед своєю першою зустріччю з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, повідомивши, що він визначився з датою та місцем розташування. Один з присутніх хотів запропонувати інше місце в Південній Кореї, де є поле для гольфу, спроєктоване Ніклаусом.

“Ви знаєте, що Кім Чен Ин — відмінний гравець в гольф”, — сказав Трамп, після чого пролунав сміх.

Мексика. Трамп також обговорив прикордонну кризу та плани щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, наполягаючи на тому, що він хоче побудувати бетонну стіну, але чув від співробітників правоохоронних органів, що вона нежиттєздатна. Він каже, що торговці наркотиками перекидають через стіну важкі пакети наркотиків, які можуть вбити агентів прикордонного патруля.

“У них є катапульта, і вони кидають через стіну, і воно приземляється на іншій стороні стіни, і це може потрапити в людей. Чи можете ви уявити, що вас б’ють 100 фунтів? Все це безглуздо. Мені б дуже хотілося побачити бетонну стіну, але це просто не можна зробити”, — сказав Трамп.

Вибори в США та ЗМІ. Ближче до кінця обіду дискусія переходить до виборів в Сполучених штатах Америки та обговорення засобів масової інформації.

“Журнали мертві. … Я думаю, що кабельне телебачення в порядку. Якщо ми коли-небудь програємо вибори, кабельне телебачення буде мертвим”, — додав Трамп.

Також Трамп говорив, що він вважає, що йому було б складніше в 2016 році, якби Берні Сандерс був кандидатом від демократів.

“Можете уявити, чи був у них нормальний кандидат? Це все, про що вони говорять. Якби у них була Хілларі, Хілларі, їх рейтинг був би на одну п’яту”, — підкреслив він.

Нагадаємо, співрозмовники Трампа — бізнесмени Лев Парнас (народився в Україні) і Ігор Фруман (народився в Білорусі) — звинувачуються в змові з метою приховування оплати неназваному члену Конгресу, який працював в інтересах принаймні одного чиновника з українського уряду. Правоохоронці США вважають, що вони звернулися до конгресмена за допомогою в відкликання посла США в Україні. Посол Марі Йованович була відкликана Держдепартаментом 20 травня 2019 року.

11 жовтня 2019 року бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас, які допомагали адвокату Дональда Трампа Руді Джуліані в справах, пов’язаних з Україною, були затримані в США. Відомо, що протягом декількох місяців вони працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

Сам Трамп заявляв, що не знайомий ні з Фруманом, ні з Парнасом.

“Я їх не знаю. Я не знаю про них. Я не знаю, що вони роблять, але я не знаю, може бути, вони були клієнтами Руді. Ви повинні запитати Руді, я просто не знаю”, — говорив Трамп.

Однак журналісти зібрали докази 10 зустрічей бізнесменів з Трампом в період з березня 2014 року по грудень 2018 року. Зустріч в квітні 2018 року, запис якої оприлюднена тепер, була присутня в списку.