Моніторингові дані опублікувало міжнародне інформагентство BNO News.
Так, в світі є 625 підтверджених випадком захворювання цим вірусом, 17 осіб померли.
Найбільше хворих в самому Китаї, але є випадки в Північній і Південній Кореях, Японії, Таїланді та США.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.
- Британський аеропорт “Хітроу” введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, постраждалих від нового коронавируса в Китаї.
- Влада Катаю розпорядилася перекрити всі шляхи дорожнього та авіасполучення.