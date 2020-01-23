В Інтернеті з'явилася карта поширення нового китайського коронавируса, жертвами якого вже стали 17 осіб.

Моніторингові дані опублікувало міжнародне інформагентство BNO News.

Так, в світі є 625 підтверджених випадком захворювання цим вірусом, 17 осіб померли.

Найбільше хворих в самому Китаї, але є випадки в Північній і Південній Кореях, Японії, Таїланді та США.



