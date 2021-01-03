Президент США Дональд Трамп вимагав від державного секретаря Джорджії Бреда Раффенспергера "знайти" йому достатньо голосів, щоб скасувати президентські вибори, і погрожував йому "кримінальним правопорушенням".

Про це свідчить запис розмови, яку публікує The New York Times.

У розмові брав участь Райан Джермені, юрисконсульт держсекретаря.

Згідно з розшифровкою розмови, Трамп закликав держсекретаря Джорджії Бреда Раффенспергера перерахувати голоси на виборах на його користь. При цьому президент натякнув, що якщо Раффенспергер і Джермані не знайдуть бюлетені, які нібито були віддані в його підтримку, а потім знищені, то обидва вони можуть фактично вважатися співучасниками злочину.

“Я просто хочу знайти 11 780 голосів, тому що ми виграли штат”, – говорить Трамп.

Раффенспергер і Джермані відкидали твердження Трампа про його перемогу в штаті, пояснюючи, що він покладається на спростовані теорії змови. Вони підкреслили, що перемога обраного президента Джо Байдена була справедливою і точною, але Трамп відкидав всі їхні аргументи.

“Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це злочин, кримінальний злочин, ви не можете цього допустити, це великий ризик для вас і для Райана, вашого юриста”, – заявив Трамп.

Він також фактично закликав до партійної дисципліни, нагадуючи про те, що Раффенспергер сам є республіканцем.

Голоси в Джорджії підраховували в цілому три рази, і кожного разу з’ясовувалося, що демократ Джо Байден обійшов Трампа з незначним відривом. В результаті Байден отримав всіх 16 вибірників від Джорджії.

Як повідомляє видання USA Today, у Вашингтоні вже готуються до, можливо, найбільш масових протестів прихильників Трампа 6 січня (зокрема, правоохоронні органи).

Попередні демонстрації часто супроводжувалися різними інцидентами і сутичками.

У соцмережах повідомлення про мітинг активно просувають різні групи, що підтримують Трампа (наприклад, “#StopTheSteal”).

Служба національних парків США вже отримала три заявки на проведення акцій протесту 6 січня. Наприклад, консервативна група “Women for America First”, яка брала участь в організації маршу “Million MAGA March” у листопаді, запросила дозвіл на проведення акції протесту на площі Freedom Plaza в Вашингтоні (орієнтовна кількість учасників – 5000 ).

Ще одна група під назвою “Коаліція 80 відсотків” запросила дозвіл для 10 000 учасників протесту в тому ж районі. Як зазначає видання, назва групи “відноситься до приблизно 80% виборців Трампа, які не вірять, що Байден переміг на виборах справедливо”.

У Мережі з’являються повідомлення, що на протест також вийдуть представники ультраправої, неофашистською організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа.

Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Але голосування колегії виборників – не останній крок у конституційному процесі обрання президента США.

Відповідно до конституції країни, результати голосування колегії ще мають бути затверджені Конгресом США. Це має відбутися 6 січня (на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу).