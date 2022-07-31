Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.

Про це інформує журналіст Крістофер Міллер.

Фото, розміщені журналістом, датуються 27 липня (до вибуху) і 30 липня (після). Міллер констатує, що за попередніми даними, у загибелі щонайменше 50 українських військових винна саме Росія:

“Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва — і попередні дані свідчать — здійснили російські війська”.

Фото до вибуху:

Фото після вибуху:

Внаслідок вибуху пошкоджена лише одна будівля – та, в якій перебували українські полонені. Всі решта приміщень цілі та без явних слідів ушкоджень.