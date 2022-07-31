Про це інформує журналіст Крістофер Міллер.
Фото, розміщені журналістом, датуються 27 липня (до вибуху) і 30 липня (після). Міллер констатує, що за попередніми даними, у загибелі щонайменше 50 українських військових винна саме Росія:
“Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва — і попередні дані свідчать — здійснили російські війська”.
Фото до вибуху:
Фото після вибуху:
Внаслідок вибуху пошкоджена лише одна будівля – та, в якій перебували українські полонені. Всі решта приміщень цілі та без явних слідів ушкоджень.
- Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.
- Згідно з офіційною заявою тимчасово виконуючого обов’язки командира полку “Азов” майора Микити Надточія захисники полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка, як акт публічної страти.