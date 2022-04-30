Про це повідомив журналіст New York Times у Twitter.
На знімках зафіксоване повне руйнування металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі. Зокрема, на дахах помітні дірки від російських снарядів. Також майже всі приміщення перетворилися на руїни, а цивільна інфраструктура на схід від заводу зруйнована.
This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e
— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 30, 2022
- Нагадаємо, що сьогодні близько 19:00 до Маріуполя прибула евакуаційна колона, котра забрала 20 цивільних. За попередніми домовленостями, їх мають доправити до Запоріжжя.
- Варто зазначити, що на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя.
- Нагадаємо, що окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.