Супутники Maxar Technologies зафіксували повне руйнування заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де знаходяться українські військові та маріупольці.

Про це повідомив журналіст New York Times у Twitter.

На знімках зафіксоване повне руйнування металургійного комбінату “Азовсталь” у Маріуполі. Зокрема, на дахах помітні дірки від російських снарядів. Також майже всі приміщення перетворилися на руїни, а цивільна інфраструктура на схід від заводу зруйнована.