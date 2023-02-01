Відповідний трейлер опублікували FILM.UA Group на YouTube.
Про виробництво мультфільму заявили ще у 2015 році. Проте, в український прокат мультфільм вийде лише 2 березня 2023.
Над створенням образу Мавки працювали акторка Наталка Денисенко, співачка Христина Соловій та прима-балерина Національної опери Катерина Кухар.
Персонажа Лукаша озвучив музикант Артем Пивоваров, антагоністку Килину – акторка Олена Кравець, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила Водяницю, а Шумника Гука – співак Dzidzio.
- Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” вийде в український прокат 2 березня. Студія Animagrad завершила роботу над стрічкою, попри повномасштабну війну.