Українська анімаційна студія Animagrad випустила другий офіційний трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".

Відповідний трейлер опублікували FILM.UA Group на YouTube.

Про виробництво мультфільму заявили ще у 2015 році. Проте, в український прокат мультфільм вийде лише 2 березня 2023.

Над створенням образу Мавки працювали акторка Наталка Денисенко, співачка Христина Соловій та прима-балерина Національної опери Катерина Кухар.

Персонажа Лукаша озвучив музикант Артем Пивоваров, антагоністку Килину – акторка Олена Кравець, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила Водяницю, а Шумника Гука – співак Dzidzio.