У Мережі опублікували фото деталі від ракети зенітного комплексу "Тор-М1", яку знайшли недалеко від катастрофи українського літака Boeing737 рейсу PS752.

Фотографію спочатку опублікував користувач Тwitter під ім’ям Ashkan Monfared, проте на даний момент його акаунт заблокований.

Пізніше скріншотами його поста поділився головний редактор ресурсу The Defence Blog Ділан Малясов.

This is my personal view: Boeing 737-800 flown by Ukraine International Airlines was shot down by Iranian Tor-M1 self-propelled missile system pic.twitter.com/vPmt7oeFxB — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 8 января 2020 г.



“Український пасажирський літак, ймовірно, зазнав аварії після потрапляння російської ракети “Toр-M1″ над Парандом і впав в місті Халаджі-Абад”, – написав Малясов в своєму блозі.

Уламки на фото, за його словами, є зрізом носового обтічника і органами управління ракети земля-повітря 9М331, яка використовується в російській системі протиповітряної оборони “Toр-M1” і оснащена напівавтоматичною системою наведення на лінію прямої видимості (SACLOS). Ця система в даний час знаходиться на озброєнні іранських військових, розгорнутих на військовій базі поблизу місця аварії.

Варто зазначити, що це ж фото репостив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс. Він наголосив, що інформацію щодо того, що літак був збитий ракетою, ще потрібно перевірити. Також необхідно перевірити справжність самого знімка.

За його словами, Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з ЗРК “Тор”.

Нагадаємо, катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).