Про це повідомляється на сайті премії.

До списку увійшли твори 13 письменників із США, Великої Британії, Ірландії, Шотландії, Ефіопії та Зімбабве.

Повний список номінантів такий:

  • Дайан Кук – The New Wilderness (“Нова пустеля”)
  • Цици Дангарембга -This Mournable Body (“Це скорботне тіло”)
  • Авні Доші – Burnt Sugar (“Обпалений цукор”)
  • Габріел Краузе – Who They Was (“Ким вони були”)
  • Хілларі Ментел – The Mirror & The Light (“Дзеркало і світло”)
  • Колум Маккенн – Apeirogon (“Апейрогон”)
  • Мааза Менгисте – The Shadow King (“Король тіней”)
  • Кейлі Рід – Such a Fun Age (“Такий кумедний вік”)
  • Брендон Тейлор – Real Life (“Реальне життя”)
  • Енн Тайлер – Redhead by The Side of the Road (“Рудий на узбіччі дороги”)
  • Дуглас Стюарт – Shuggie Bain (“Шуггі Бейн”)
  • Софі Уорд – Love and Other Thought Experiments (“Любов та інші уявні експерименти”)
  • Сі Пем Чжан – How Much of These Hills is Gold (“Скільки з цих пагорбів золотих”)

Претендентів відібрали зі 162 романів, опублікованих у Великій Британії або Ірландії з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року.

Шорт-лист із шести книг оголосять 15 вересня, а переможця 2020 року назвуть у листопаді.