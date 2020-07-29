Про це повідомляється на сайті премії.

До списку увійшли твори 13 письменників із США, Великої Британії, Ірландії, Шотландії, Ефіопії та Зімбабве.

Повний список номінантів такий:

Дайан Кук – The New Wilderness (“Нова пустеля”)

Цици Дангарембга -This Mournable Body (“Це скорботне тіло”)

Авні Доші – Burnt Sugar (“Обпалений цукор”)

Габріел Краузе – Who They Was (“Ким вони були”)

Хілларі Ментел – The Mirror & The Light (“Дзеркало і світло”)

Колум Маккенн – Apeirogon (“Апейрогон”)

Мааза Менгисте – The Shadow King (“Король тіней”)

Кейлі Рід – Such a Fun Age (“Такий кумедний вік”)

Брендон Тейлор – Real Life (“Реальне життя”)

Енн Тайлер – Redhead by The Side of the Road (“Рудий на узбіччі дороги”)

Дуглас Стюарт – Shuggie Bain (“Шуггі Бейн”)

Софі Уорд – Love and Other Thought Experiments (“Любов та інші уявні експерименти”)

Сі Пем Чжан – How Much of These Hills is Gold (“Скільки з цих пагорбів золотих”)

Претендентів відібрали зі 162 романів, опублікованих у Великій Британії або Ірландії з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року.

Шорт-лист із шести книг оголосять 15 вересня, а переможця 2020 року назвуть у листопаді.