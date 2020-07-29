Про це повідомляється на сайті премії.
До списку увійшли твори 13 письменників із США, Великої Британії, Ірландії, Шотландії, Ефіопії та Зімбабве.
Повний список номінантів такий:
- Дайан Кук – The New Wilderness (“Нова пустеля”)
- Цици Дангарембга -This Mournable Body (“Це скорботне тіло”)
- Авні Доші – Burnt Sugar (“Обпалений цукор”)
- Габріел Краузе – Who They Was (“Ким вони були”)
- Хілларі Ментел – The Mirror & The Light (“Дзеркало і світло”)
- Колум Маккенн – Apeirogon (“Апейрогон”)
- Мааза Менгисте – The Shadow King (“Король тіней”)
- Кейлі Рід – Such a Fun Age (“Такий кумедний вік”)
- Брендон Тейлор – Real Life (“Реальне життя”)
- Енн Тайлер – Redhead by The Side of the Road (“Рудий на узбіччі дороги”)
- Дуглас Стюарт – Shuggie Bain (“Шуггі Бейн”)
- Софі Уорд – Love and Other Thought Experiments (“Любов та інші уявні експерименти”)
- Сі Пем Чжан – How Much of These Hills is Gold (“Скільки з цих пагорбів золотих”)
Претендентів відібрали зі 162 романів, опублікованих у Великій Британії або Ірландії з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року.
Шорт-лист із шести книг оголосять 15 вересня, а переможця 2020 року назвуть у листопаді.
- Лауреатами Букерівської премії 2019 року стали канадська письменниця Маргарет Етвуд і британка Бернардина Еваріст.