Про це повідомляє MIT Technology Review.

Зазначається, що це  чіткіше продовження історичної фотографії 2019 року, на якій показано поляризоване світло, яке простежує силові лінії магнітного поля.

Знімок 2021 року

Телескоп Event Horizon увійшов в історію 10 квітня 2019 року, коли він опублікував перше в історії зображення чорної діри. Яскраво-помаранчеве коло, розташоване на відстані 53 мільйонів світлових років від нас, був отриманий за допомогою восьми радіообсерваторій на чотирьох різних континентах.

Світлина 2019 року

Їх комбіноване зображення дозволяло вдивлятися в центр M87 і бачити світло понад гарячих газів і пилу, що циркулюють навколо горизонту подій надмасивної чорної діри.

У кількох нових дослідженнях, опублікованих в Astrophysical Journal, астрономи переглянули архів даних і проаналізували рух поляризованого світла навколо об’єкта.

Світлові хвилі зазвичай коливаються взад і вперед в різних напрямках. Але ці хвилі можуть поляризуватися магнітними полями, і ці коливання обмежуються однією лінійною площиною. Це світло ефективно відстежує лінії магнітного поля чорної діри, створюючи  чіткіше зображення, ніж розмите зображення, показане у 2019 році.