Про це повідомляє MIT Technology Review.

Зазначається, що це чіткіше продовження історичної фотографії 2019 року, на якій показано поляризоване світло, яке простежує силові лінії магнітного поля.

Телескоп Event Horizon увійшов в історію 10 квітня 2019 року, коли він опублікував перше в історії зображення чорної діри. Яскраво-помаранчеве коло, розташоване на відстані 53 мільйонів світлових років від нас, був отриманий за допомогою восьми радіообсерваторій на чотирьох різних континентах.

Їх комбіноване зображення дозволяло вдивлятися в центр M87 і бачити світло понад гарячих газів і пилу, що циркулюють навколо горизонту подій надмасивної чорної діри.

У кількох нових дослідженнях, опублікованих в Astrophysical Journal, астрономи переглянули архів даних і проаналізували рух поляризованого світла навколо об’єкта.

Світлові хвилі зазвичай коливаються взад і вперед в різних напрямках. Але ці хвилі можуть поляризуватися магнітними полями, і ці коливання обмежуються однією лінійною площиною. Це світло ефективно відстежує лінії магнітного поля чорної діри, створюючи чіткіше зображення, ніж розмите зображення, показане у 2019 році.