Ролик опублікований на YouTube-каналі IGN.

Це перший гейм-плейний тизер, в ньому показали кілька локацій.

Головного героя зватимуть Скіф – або ж він буде розслідувати щось пов’язане з господарем втраченого ПДА. Музичним фоном звучить варіація на тему пісні “Лінія життя” групи “Сплін”.

S.T.A.L.K.E.R. 2 стане тимчасовим консольним ексклюзивом Xbox Series і PC. Під роликом йдеться про реліз у 2021 році, хоча автори гри ніяких заяв про терміни ще не робили.

В Xbox заявили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на ПК і Xbox Series X і буде безкоштовно доступна передплатникам Xbox Game Pass. На PlayStation 5 легендарний шутер з’явиться пізніше, ніж на Xbox Series X.

На відміну від оригінальної серії, в S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяють відкритий світ. Розробники хочуть зробити кожне проходження унікальним з безліччю виборів, а саму гру – “розгалуженою історією з безліччю кінцівок”. Також розробники заявили, що змінили симуляцію живого світу A-Life, завдяки якій мешканці Зони взаємодіють між собою без гравця.

S.T.A.L.K.E.R. – серія відеоігор, розроблена українською компанією GSC Game World, заснована на повісті “Пікнік на узбіччі” братів Стругацьких, а також знятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського “Сталкер” і реальної Чорнобильської зони.

Перша частина S.T.A.L.K.E.R з’явилася у 2007 році, потім розробники створили сиквел “S.T.A.L.K.E.R .: Заклик Прип’яті” і приквел “S.T.A.L.K.E.R .: Чисте небо”.