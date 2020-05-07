Документ опублікований на сайті Уряду.
Згідно з постановою, з 11 травня в Україні дозволять працювати закладам громадського харчування на майданчиках просто неба (літніх майданчиках), але за умови, що столики там будуть розміщені на відстані не менше півтора метра один від одного. За одним столом закладу можна буде розміщувати не більше двох клієнтів без урахування дітей віком до 14 років.
Також з наступного понеділка дозволять відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Запрацюють стоматологічні клініки, музеї, історико-культурні заповідники.
Крім цього уряд дозволив працювати підприємствам і установам, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних, а також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів та аудиторів.
З 11 травня запрацюють підприємства в галузі засобів масової інформації, зокрема точки продажу преси, друкарні, редакції, логістичні підприємства у сфері доставляння паперу та друкованих видань.
Також з наступного понеділка в Україні можна буде знімати кіно за умови обмеження кількості залучених осіб до 50 осіб, а ще проводити в театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах репетиції та інших заходи, які не передбачають одночасної присутності більш як 50 осіб і без глядачів.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.