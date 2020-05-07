Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яку уряд ухвалив 4 травня, про продовження в Україні карантину до 22 травня з введенням певних послаблень вже з наступного понеділка, 11 травня.

Документ опублікований на сайті Уряду.

Згідно з постановою, з 11 травня в Україні дозволять працювати закладам громадського харчування на майданчиках просто неба (літніх майданчиках), але за умови, що столики там будуть розміщені на відстані не менше півтора метра один від одного. За одним столом закладу можна буде розміщувати не більше двох клієнтів без урахування дітей віком до 14 років.

Також з наступного понеділка дозволять відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Запрацюють стоматологічні клініки, музеї, історико-культурні заповідники.

Крім цього уряд дозволив працювати підприємствам і установам, які забезпечують науково-тренувальний процес спортсменів національних збірних, а також діяльність психологів, адвокатів, нотаріусів та аудиторів.

З 11 травня запрацюють підприємства в галузі засобів масової інформації, зокрема точки продажу преси, друкарні, редакції, логістичні підприємства у сфері доставляння паперу та друкованих видань.

Також з наступного понеділка в Україні можна буде знімати кіно за умови обмеження кількості залучених осіб до 50 осіб, а ще проводити в театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах репетиції та інших заходи, які не передбачають одночасної присутності більш як 50 осіб і без глядачів.