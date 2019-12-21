Про це повідомила прес-служба Уряду.

“Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО “Оператор газотранспортної системи України”, НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Газпром”)” – йдеться в повідомленні.

У протоколі зазначається, що в “пакеті” “Газпром” і “Нафтогаз” підпишуть і виконають безвідкличну угоду про врегулювання, що передбачає:

виплату до 29.12.2019 близько 2,9 млрд дол. США з урахуванням пені відповідно до рішення Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 р.;

відгук всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, за якими не прийнято остаточних рішень в тому числі позови НАК “Нафтогаз України” на 12,2 млрд дол. США і на 1,33 млрд куб. м (без грошової оцінки);

зняття арештів на майно, активи і грошові кошти ПАТ “Газпром”, а також відмова в майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 р.;

Крім того, до 29 грудня “Газпром” і Україна повинні укласти безвідкличну мирову угоду в рамках справи ПТС №2019-10 “ПАТ “Газпром” проти України”, яку розглядає арбітражний суд в Женеві (Швейцарська Конфедерація).

“Така мирова угода буде передбачати, в тому числі, припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до ПАТ” Газпром “, заснованих на вирішенні Антимонопольного Комітету України №18-р від 22.01.2016 р та відповідному рішенні господарського суду міста Києва від 05.12.2016 р (включаючи вимогу про сплату штрафу і пені)”- говориться в документі.

Також Європейська комісія має гарантувати і письмово підтвердити сертифікацію ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” як нового оператора ГТС України відповідно до норм ЄС, а також відповідність законодавства України в сфері регулювання транспортування газу вимогам ЄС.

У свою чергу, російська сторона повинна вжити необхідних заходів і створити необхідні умови для виконання ПАТ “Газпром” своїх зобов’язань відповідно до передбаченого пунктом 1.1 угодою про виплату за рішеннями Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 р.

“За умови виконання в повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 цього Протоколу, Сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NCG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягу таких поставок”, – резюмується в протоколі.