Список оприлюднив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Як відомо, корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту в Ростові-на-Дону і прямував в румунський порт Констанца.

Екіпаж корабля складався з 13 громадян України (12 чоловіків і однієї жінки).

Всього врятовано 10 людей:

1. Севера Юрій (Severa Yurii);

2. Хлізнуца Ігор (Hliznutsa Ihor);

3. Чернов Олександр (Chernov Oleksandr);

4. Гайдай Сергій (Gayday Sergiy);

5. Морозов Денис (Morozov Denys);

6. Соловйов Віталій (Soloviov Vitalii);

7. Ремішевський Микола (Remishevsky Mykola);

8. Дєментьєв Сергій (Diemientiev Serhii);

9. Ніколаєнко Дмитро (Nikolaienko Dmytro);

10.Соколова Ангеліна (Sokolova Angelina).

Раніше повідомлялося, що постраждалу українку повинні були транспортувати до лікарні Констанци.

Решта врятованих моряків знаходилися на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний.

Також підтверджена загибель двох громадян України.

За даними Державної служби морського та річкового транспорту України, загинули: капітан Борисенко Олександр та електромеханік Лисаченко Григорій.

Місцезнаходження ще одного українця – старшого помічника капітана Болатханова Рамзана – встановлюється. Рятувальна операція триває.