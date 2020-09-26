Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Список опублікований на сайті університету.

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва в Харківській області під час заходу на посадку. На борту знаходилися 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 людей, які перебували на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

В катастрофі літака АН-26 загинули:

• майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.

• капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.

• капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.

• старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.

• старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.

• прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.

• прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.

• молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.

• солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.

• солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.

• солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.

• солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.

• солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.

• солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.

• солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.

• сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.

• солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.

• солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.

• старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.

• солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.

• солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.

• солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.

• солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.

• солдат Хом`ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.

• старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.

• солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.