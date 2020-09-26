Список опублікований на сайті університету.
Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва в Харківській області під час заходу на посадку. На борту знаходилися 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.
З 27 людей, які перебували на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.
В катастрофі літака АН-26 загинули:
• майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.
• капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.
• капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.
• старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.
• старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.
• прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.
• прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.
• молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.
• солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.
• солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.
• солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.
• солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.
• солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.
• солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.
• солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.
• сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.
• солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.
• солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.
• старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.
• солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.
• солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.
• солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.
• солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.
• солдат Хом`ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.
• старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.
• солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 у Харківській області.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
- Сім’ї загиблих у катастрофі АН-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.
- Слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.