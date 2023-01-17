Про це повідомляє білоруська служба “Радіо Свобода”.

Зазначається, що російська техніка та солдатами прибувають на полігон “Лепельський” з 18 жовтня 2022 року. На супутнику видно різну техніку. Йдеться про КАМАЗи, танки та бойові машини піхоти. Наразі на полігоні не менш ніж 150 одиниць техніки.

Також на полігоні розташовано два польові табори на 14 та 30 наметів, кожен з яких близько розміром 10 на 5 метрів.

Видання пишу, що на північ від полігону розташована залізнична станція “Заслоново”, від неї через військове містечко та ліс є дорога на полігон.

Журналісти припустили, що це переважно танки чи БМП, а також вантажівки. Крім того, техніку помітили біля гаражів поблизу полігону.