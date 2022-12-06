Аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої росіяни завдають ударів по Україні та де 5 грудня пролунав вибух.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на супутникові знімки Maxar Technologies.

Зазначається, що супутникові знімки, опубліковані Maxar, зображують кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі, яка, за словами українських офіційних осіб, використовується для завдавання ударів по країні.

Satellite imagery from Dec 3 & 4, 2022, of Engels air base, #Russia (before reports of explosions at the base), showing recent military activity at & near the airfield which houses a heavy bomber aviation unit, primarily comprised of Tu-95 (Bear) & Tu-60 (Blackjack) bombers. pic.twitter.com/6MvyY8R14N — Maxar Technologies (@Maxar) December 5, 2022

Нагадаємо, що Україна здійснила атаку на території Росії, націлившись на дві військові бази за сотні кілометрів усередині країни з допомогою безпілотних літальних апаратів. Враженою базою був Енгельс поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км на південний схід від Москви.

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Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.