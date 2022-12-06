Про це повідомляє Sky News, посилаючись на супутникові знімки Maxar Technologies

Зазначається, що супутникові знімки, опубліковані Maxar, зображують кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі, яка, за словами українських офіційних осіб, використовується для завдавання ударів по країні.

Нагадаємо, що Україна здійснила атаку на території Росії, націлившись на дві військові бази за сотні кілометрів усередині країни з допомогою безпілотних літальних апаратів. Враженою базою був Енгельс поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км на південний схід від Москви.

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Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.

  • По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.
  • Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.