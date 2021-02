Про це пише Forbes.

Так, відео з камер відеоспостереження оприлюднили під час судового процесу в Сенаті у справі про імпічмент колишнього президента Дональда Трампа.

На відеозаписі видно, як офіцер Юджин Гудман біжить і каже сенатору-республіканцю Мітту Ромні сховатися в безпечному місці.

Security footage played by impeachment managers shows officer Eugene Goodman running to respond to the breach and telling Sen. Mitt Romney to run to safety. pic.twitter.com/Gk1BN6vStZ — Andrew Solender (@AndrewSolender) February 10, 2021



На інших кадрах видно, як Пенса, який головував на засіданні щодо затвердження перемоги Джо Байдена, евакуюють із залу Сенату разом з сім’єю.

Truly remarkable footage of Vice President Pence and his family being escorted out of the Senate chamber. President Trump was back at the White House, continuing to trash Pence, according to multiple people. pic.twitter.com/Vr3c5EBwTR — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 10, 2021



Також на слуханнях у справі про імпічмент показали ще одне відео, на якому видно як співробітники Сенату і журналісти евакуюються з будівлі. На кадрах видно чоловіка, одного з тих, хто штурмував Капітолій, як його поліція тримає під дулом пістолета за спробу проникнення до галереї.

Perhaps the most shocking unreleased footage yet: staff and journalists evacuate feet away from a rioter being held at gunpoint by officers for trying to get into the gallery. pic.twitter.com/8LK3IPPh4k — Andrew Solender (@AndrewSolender) February 10, 2021