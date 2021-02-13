Про це пише Forbes.

Так, відео з камер відеоспостереження оприлюднили під час судового процесу в Сенаті у справі про імпічмент колишнього президента Дональда Трампа.

На відеозаписі видно, як офіцер Юджин Гудман біжить і каже сенатору-республіканцю Мітту Ромні сховатися в безпечному місці.


На інших кадрах видно, як Пенса, який головував на засіданні щодо затвердження  перемоги Джо Байдена, евакуюють із залу Сенату разом з сім’єю.


Також на слуханнях у справі про імпічмент показали ще одне відео, на якому видно як співробітники Сенату і журналісти евакуюються з будівлі. На кадрах видно чоловіка, одного з тих, хто штурмував Капітолій,  як його поліція тримає під дулом пістолета за спробу проникнення до  галереї.